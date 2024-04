Clipe terifiante în Iaşi. Cauciucul unui TIR a explodat, iar intersecţia s-a umplut de un fum înecăcios

Vezi și

Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de bord a unui şofer aflat în trafic. Pe lângă zgomotul puternic, un nor mare de fum a inundat intersecţia.

Deşi explozia s-a produs foarte aproape de trotuarul pe care se aflau oameni, nimeni nu a fost rănit. Însă atât pietonii, cât şi ceilalţi şoferi din trafic s-au speriat îngrozitor.

Accident dramatic cu trei morţi, în Avrig

Accident teribil în Sibiu, la începutul lunii martie. Un camion s-a prăbuşit de pe un viaduct pe o cale ferată, după ce s-a lovit în plin de o altă maşină. Trei oameni au murit pe loc.

Momentul accidentului tragic, produs pe centura Avrigului în care au murit trei oameni, a fost surprins de un alt participant la trafic. Poliţiştii cred că fie şoferul maşinii de mare tonaj a pierdut controlul volanului fie un cauciuc a explodat şi l-a trimis pe contrasens.

În înregistrarea care dă fiori, se observă cum, într-o curbă uşoară de pe centura oraşului Avrig, basculanta atinge un parapet. Maşina de mare tonaj, scăpată imediat de sub control, părăseşte sensul de mers şi ajunge într-o secundă pe contrasens. Primul şofer din coloana de pe sensul opus reuşeşte in extremis să evite impactul. În schimb, a doua maşină în care se aflau doi bărbaţi de 39 şi 42 de ani, este izbită în plin.

Camionul îi striveşte pur şi simplu pe pasageri iar apoi sare de pe viaduct şi pică 15 metri în gol. Conducătorul auto care a surprins imaginile cu o cameră de bord spune că şi-a văzut moartea cu ochii. "În fracţiunea aia de secundă, când a început să intre în balans camionul, că am observat că a luat parapetul, a intrat în balans şi eu am început deja să frânez. M-am dat pe contrasens şi am trecut printr-un nor de praf".

România a înregistrat anul trecut 81 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, locul doi în Europa după Bulgaria, care are un deces în plus faţă de noi. Cele două ţări au cele mai ridicate rate ale mortalităţii în 2023, aproape dublu faţă de media din Uniunii Europene.

