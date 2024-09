Radu, care este fan al universului Marvel, a asamblat singur costumul lui Iron Man. "L-am construit eu, mi-a luat în jur de 9 luni -1 an în totalitate cu planificare și e printat 3D. Absolut totul e făcut de mine de la zero. E din primele filme, e a treia varianta și e foarte mecanizată, bineînțeles are luminițe, motoare", spune Radu, participant.

Nu e singurul care a lucrat luni bune la costum. "Gwen din League of Legends sau din serialul Arcane. Armele, de exemplu, acesta a fost printat 3D, eu l-am pictat. Totuși, miniganul a fost făcut de la 0 de mine. Am achiziționat carton, hârtie, tot ce am avut nevoie", spune un alt participant la Comic Con.

Peste 50.000 de participanţi la Comic Con

Tinerii au scos din buzunar şi câteva mii de lei pentru a-şi confecţiona ţinutele mult dorite. Participanţii la Comic Con au avut o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu actori din mai multe filme celebre ca Games of Thrones, The Witches sau Supernatural.

Organizatorii estimează că la această ediție de toamnă Comic Con vor fi prezenți peste 50.000 de participanți. "Nu lipsește bineînțeles nici zona de gaming, avem și actori invitați din seriale și filme foarte cunoscute în România. Un element de noutate și o mare atracție anul acesta este prezența lui Jamie Campbell Bower, care are unul din rolurile importante din ultimul sezon din Strangher Things", a declarat Andra Vasile, organizator.

Comic Con se va ţine şi mâine la Arena Naţională.

