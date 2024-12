Crăciunul, acum 35 de ani, a fost o zi cum n-a mai fost vreodată în România. Pe străzi oamenii au împodobit brazi şi au cântat colinde. Ceva nepermis in anii comunsimului. Iar spre seară s-a strigat Dictatorul nu mai e. Anunţul sec a fost făcut la televiziunea Română - Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost executaţi. Peste tot în lumea aceasta a fost vestea care a deschis jurnalele de ştiri.

Fostul lider Nicolae Ceauşescu e mort. La fel, şi soţia lui, Elena. Au fost executaţi după un proces secret şi au fost, amândoi, găsiţi vinovaţi pentru crime împotriva umanităţii, inclusiv genocid. Mai târziu, imagini din timpul procesului au fost difuzate la Televiziunea Română.

Aici, în camera de control a Televiziunii Române, pe ecrane se văd desene animate. Ceva foarte rar în perioada tiraniei lui Ceauşescu. De fapt, aici, şi vestea morţii sale a fost primită cu bucurie.

"E fantastic. Nu am crezut niciodată că vom ajunge să trăim această zi. Am sperat, dar nu am crezut niciodată că vom ajunge cu adevărat să trăim asta. E fantastic". "Cred că e cel mai frumos Crăciun pe care îl trăim în ultimii 20 de ani", spun românii.

Cu siguranţă vă aduceţi aminte, dacă aţi trăit acele vremuri. A fost vestea care a răvăşit lumea toată şi a împărţit România, în două - cei care au crezut cu tărie că Ceauşescu a primit ce merita, dar şi cei care au spus că oricum ar fi fost el, nu trebuia omorât aşa, în ziua de Crăciun.

După care, am primit permisiunea sa intram, fie cu bocancii, fie în grupuri organizate, şi în casele şi în viaţa lui. Şi am putut afla cine a fost cel care ne-a condus peste 20 de ani.

Cei care vin de atunci, în fiecare an, în cimitirul Ghencea din Capitală, de ziua conducătorului iubit, dau adevarate spectacole de odă şi preamărire.

În 2009, la 20 de ani de la căderea comunismului, un sondaj CURS arăta că 31 la sută dintre români consideră că Nicolae Ceauşescu ar trebui prezentat în cărţile de istorie ca un om mai degraba bun.

"La întrebarea cine a fost cine mai bun om politic român, un sfert din respondenţi au răspuns Ceauşescu. Şi tot un sfert din respondenţi au răspuns Ceauşescu la întrebarea cine a fost cel mai rău om politic din istoria română", spune Lavinia Betea, istoric.

În toate sondajele care s-au făcut în anii următori, Nicolae Ceauşescu a depăsit la capitolul încredere toţi liderii politici care au venit la conducerea ţării după el.

S-a născut în 26 ianuarie 1918, în Scornicesti. Al treilea din cei 10 copii ai familiei. Și, contrar a ceea ce am știut din totdeauna despre el, Ceaușescu n-a fost chiar un analfabet.

"Ceaușescu a fost un copil care a învățat chiar foarte bine, a fost chiar premiant. În perioada respectiva aproape jumătate din populația României era analfabet[. Și mare parte din cei considerați alfabetizați se opriseră la o clasă, maxim două clase. Rar erau aceia care terminau 4 clase. El, cu 4 clase, era foarte bine pentru epoca respectivă. Cred că era ceea ar fi astăzi masterul", spune Lavinia Betea, istoric.

Clasa a 3 a de exemplu, a terminat-o cu nota 8,95 iar cel mai bine stătea, culmea, la citire și caligrafie. Abia împlinise 11 ani când a plecat la București să se facă cizmar pe Calea Victoriei. Și avea șanse mari, se spune, să facă o cariera în aceasta meserie. Doar că, ghinion, meșterul sau a remarcat aptitudinile lui de lider. I-a făcut deci un raport extrem de favorabil și l-a înscris în Uniunea Tineretului Comunist, o formațiune ilegalista atunci. Pentru asta, Ceaușescu a și făcut 2 ani pușcărie la Doftana. Când a ieșit de acolo, era călit și pregătit pentru a ajunge în vârf.

În 1950, la 32 de ani, desi nu făcuse armata, are grad de general.

Istoria s-a răzbunat chiar la sfârşitul vieţii lor

"Este trimis în misiuni de combatere a celor care se împotrivesc colectivizării în Vrancea. El însuși trăgând cu revolverul, cu mana lui, în astfel de elemente dușmănoase și de bandiți. Deci un politruc care are sângele rece de a executa cu mana lui oameni, fară niciun regret", spune Radu Preda, fost director Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului.

După moartea lui Gheorghiu Dej, în martie 1963, Ceaușescu simte că locul pe care el îl visa e liber.

"Era un personaj extrem de şiret. Orice se poate spune despre Ceaușescu, dar nu că a fost un înger", mai spune Radu Preda.

Și, cu fiecare an, Ceaușescu se transforma dintr-un lider, într-un propietar de tara. Așa s-a ajuns că Romania să experimenteze cel mai crud regim din țoață Europa de Est.

"Este vorba de proiectul unei ţări în detenție mentală, ținută doar prin frică și prin teroare în care mergeam și mâncam în locuri comune, mergeam în frabici și uzine și apoi ne duceam acasă doar că să dormim. Asta era România pe are o visa vezi doamne un patriot precum Ceaușescu", mai spune Radu Preda.

Nici acum, la 35 de ani de la căderea comunismului, tot nu se știe cate victime a făcut acest regim. Lista e oricum enormă. Sunt aici și dizidenții uciși cu sânge rece prin pușcării, românii care au pierit în apele Dunării încercând să fuga din ţară, copii fară nume omorâți cu zile în orfelinate ori femeile care s-au stins după ce și-au provocat avort.

"Cred eu că libertatea noastră de astăzi este un dar atât de preţions de care nu suntem conștienți și pe care de multe ori îl maculam prin nostalgii și prin proiecții ideologice de care ar trebui în mod normal să ne fie rușine. Pentru că în spatele unui nostalgic de astăzi sunt oameni care au murit la propriu pentru că s-au născut când nu trebuie și unde nu trebuie", a completat Radu Preda.

Istoria pare să îi fi dat, totuși, dictatorului, lecția cea mai dură - cei care au executat ordinul de tragere erau toți de aceeași vârstă. Decreţeii aduși pe lume la comandă, prin decretul lui Ceaușescu.

