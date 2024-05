Vezi și

Panica s-a instalat în zorii zilei în cartierul Dristor. O femeie care şi aducea copilul la şcoală a văzut proiectilul pe stradă lângă unitatea de învăţământ. În câteva minute zona a fost împânzită de poliţie.

Sora Andreei Tonciu a găsit grenada agăţată de clanţa porţii

Grenada a stat o noapte în stradă. Cea care a găsit proiectilul e chiar sora Andreei Tonciu. Tânăra susţine că era agăţat de clanţa porţii.

"Când am ajuns acasă, am văzut pe clanţă, pusă cu un şoricel din acela o aşa zisă...grenadă. N-am ştiut şi nu mă gândeam în viaţa mea că se poate întâmpla o asemenea chestie. Am luat-o, am aruncat-o, crezând că e ceva de jucărie", a spus Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu.

"Mă gândesc că poate nişte copii sau nu ştiu...o glumă proastă. Într-un fel am fost bucuroasă că nu ştiu...şi într-adevăr dacă era o ceva, că am înlăturat-o de acolo", a mai spus tânăra.

Intreaga strada a fost blocata ore intregi pentru interventia politistilor de la serviciul de actiuni speciale. In apropiere se afla o scoala, iar elevii si cadrele didactice au fost evacuate pana la ridicarea grenadei.

Părinţii au venit într-un suflet la şcoală

Specialiştii spun că dispozitivul care a creat panică este o machetă a unei grenade defensive, folosită în armată. Nu avea explozibil şi a fost pus cel mai probabil ca avertisment. Deja există un cerc de suspecţi.

"Eu am vazut pe camere vreo doua masini suspecte, o sa vada politia despre ce este vorba, a stat vreo jumate de ora la mine la poarta, dar nu am vazut pe nimeni, am vazut ca s-a dat jos, a venit, a plecat. Cred ca...camerele totusi nu bat asa jos, dar cred ca a venit pe burta sa o puna", a spus tatăl Andreei Tonciu.

Un incident asemănător a avut loc în Sinteşti, în luna ianuarie a anului trecut, când o grenadă improvizată a fost descoperită pe gardul unei locuinţe.

