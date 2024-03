Vezi și

Mătuşa Alinei: Ne împrumutăm ca să venim aici. Pentru ce? Pentru dreptatea la fata asta, că ne-a băgat-o în pământ. Un copil nevinovat!

Îmbrăcate în haine de doliu, mama şi mătuşa Alinei au ajuns în faţa instanţei pentru prima dată. Au ţinut strâns la piept o fotografie cu tânăra ucisă în vara trecută.

Elena Timofte, mătuşa Alinei: Doamne, prea mult a chinuit-o! Nici pe viaţă (n.r. pedeapsă pentru Loredana), tot nu aş fi mulţumită! I-a pus mâna la gură, s-a uitat în ochii ei să vadă când moare mai repede.

Alina a fost victima prietenei sale

Loredana a înjunghiat-o în zona gâtului, în timp ce se aflau în camera unui hotel din stațiunea Saturn. Fata a fost apoi băgată într-un geamantan şi târâtă până într-un parc din Mangalia, unde a fost şi abandonată. Criminala, adusă cu cătuşe la Tribunalul Constanţa, a fost azi ferită de ochii publicului.

"Mama Alinei a cerut instanţei schimbarea încadrării din omor în omor calificat prin cruzime. Judecătorul a respins, însă, solicitarea familiei şi asta pentru că nu sunt dovezi că ar fi existat premeditare. Loredana ar putea primi şi o reducere de o treime a viitoarei pedepse pentru că şi-a recunosc faptele", transmite Cristina Niţă, reporter Observator.

Paulina Anăcuță, mama Alinei: Nu se poate aşa ceva. Nu se poate aşa ceva. Ţine cu ea! Câte a făcut şi ţine cu ea? Zicea că are regrete, plângea, dar nu cred că are regrete. Nu cred!

Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei: Victima s-a zbătut zeci de minute până când şi-a dat sfârşitul în camera de hotel, lucru care, bineînţeles, ar fi însemnat zona de cruzime a omorului care, din nou, l-ar fi calificat şi, bineînţeles, ar fi trebuit să fie schimbată încadrarea juridică a faptei.

Filmul cumplitei crime din Mangalia

Expertiza psihologică a stabilit că Loredana suferă de tulburări psihopatice. Ea a povestit anchetatorilor exact cum a comis oribila faptă: "Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuţitul şi iniţial am ezitat. Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închişi şi cu faţa la perete".

Adrian Olteanu, avocatul Loredanei: A fost o chestie spontană pe fondul unei neînţelegeri dintre cele două fete. De prima dată a regretat, era afectată, a conştientizat fapta pe care a săvârştit-o.

Tânăra a mai declarat că dacă suna la 112, Alina putea să fie salvată, însă ea nu mai avea scăpare. Imediat după crimă, Loredana a chemat un taxi la hotelul la care cele două erau cazate şi s-a dus la gară. Speriată de lumea multă, i-a cerut şoferului să o ducă până la Vaslui, însă acesta a refuzat-o. A continuat deplasarea la o bancă de unde a scos bani de pe cardul victimei, iar apoi a ajuns în parc unde a şi abandonat-o pe Alina. Trupul fetei a fost descoperit de doi tineri, aproape de ora 5 dimineaţa.

Dacă Loredana va beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei, va sta după gratii între 7 şi 14 ani. Pronunţarea în dosar va avea loc peste două săptămâni.

Mătuşa şi mama Alinei: A vrut să o ducă la produs, să-i ia bani, nu a reuşit şi i-a făcut capătul! Pentru ce nu se face dreptate? Vrem dreptate! Nu îi pare rău, doamnă! Nu îi pare rău, nu. Nu înţelegeţi că nu îi pare rău? Nu regretă!

Elena Timofte, mătuşa Alinei: Ca să o vadă criminala, de asta am adus-o. Să o vadă prietena ei din copilărie care ne-a ucis fata.

Paulina Anăcuță, mama Alinei: Justiţia nu îşi face treaba, nu se face dreptate! Luăm dosarul şi îl ducem la Curtea de Apel Bucureşti. Toată ţara a plâns după fata mea!

