Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer. Semnul banal pe care l-a ignorat mult timp

Anca Molnar s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul. Aceasta a suferit două intervenții pe creier, însă, în cele din urmă, a pierdut lupta cu boala. Tânăra a lăsat în urmă o familie frumoasă, un soț iubitor și un copil care o făcea mai împlinită ca niciodată.

Simptomele pe care Anca Molnar le-a ignorat multă vreme

Celebra make-up artista s-a confruntat o bună perioadă de timp cu un simptom destul de neplăcut, dar pe care l-a ignorat o bună perioadă de timp.

În urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare, tânăra a povestit ce a simțit și cum a debutat boala. Se pare că Anca s-a confruntat cu dureri de cap o bună perioadă, însă nu a dat importanță acestor simptome și nu s-a gândit că problemele sale de sănătate ar putea fi atât de grave. Asta până într-o zi în care durerile au devenit infernale, astfel că make-up artista nu mai putea să își desfășoare activitatea. Acela a fost momentul în care a decis să meargă la medic.

În urma investigațiilor de specialitate, Anca Molnar a fost diagnosticată cu tumoare pe creier. Vestea, care a căzut ca un trăsnet asupra familiei, a ajuns și în mediul online unde tânăra a decis să le povestească oamenilor care o iubesc și o urmăresc prin ce trece, bă chiar sa le ceara și ajutorul deoarece tratamentul și intervențiile chirurgicale erau extrem de costisitoare.

”Dragilor, vă multumesc pentru grija voastră și pentru mesajele de încurajare și îngrijorare pe care le-am primit în ultima perioadă. E minunat să știu că atât de multe persoane s-au gândit la mine în situația aceasta. Acum 3 săptămâni am aflat, din nefericire, că am o tumoare pe creier în urma unui RMN făcut la insistențele medicului meu neurolog. Sunt bine acum, în urma unei intervenții chirurgicale făcute la 21 iunie la Istanbul și vă pot spune că simt cu adevărat că am renăscut ca pasarea Phoenix. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, medicului meu și întregului personal că a avut grijă de mine și tuturor celor dragi care m-au ajutat. Poate o sa va povestesc mai multe intr-o zi. Acum vine o perioada de recuperare și sunt sigură că o să am timp să intru să vă povestesc pe story.”, a scris Anca pe Instagram.

