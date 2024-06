Vezi și

Machetele produse cu mare atenţie de echipe din România, Ungaria şi Austria au fascinat vizitatorii de toate vârstele. La Sala Polivalentă din Arad, peste 1.500 de vizitatori au venit să vadă cu ochii lor cea mai mare expoziţia de modelism feroviar din ţară.

"E incredibil, e fascinant! Într-adevăr, sunt pentru copii, dar sunt şi pentru copiii mari care încă se bucură. Sunt minunate, sunt foarte frumoase şi am văzut că sunt câteva chiar reproduceri ale unor halte şi clădiri existente", spune unul dintre vizitatori.

"Este a treia ediţie a expoziţiei Călătorie cu trenul la Arad. Este, din nou, cea mai mare expoziţie de modelism feroviar din România. Avem peste 350 de metri de şină, multe gări, 10 cluburi participante, avem şi magazine, avem şi ateliere pentru copii", explică Nagy Gabriel, președintele Ar-Rail Club și organizatorul evenimentului.

Însă în spatele acestei expoziţii sunt mii de ore de muncă şi bani investiţi. "Am reuşit printr-un miracol ca să spun aşa, achiziţionarea unei locomotive reale, complet funcţională, de manevră. I-am făcut reviziile şi am pus-o în stare de funcţionare pe scurta linie pe care am montat-o în curte", explică participantul Alexandru Ţigan.

Expoziţia de miniaturi poate fi vizitată astăzi între orele 10.00-19.00, iar mâine de la 10.00 la 18.00. Biletele costă între 1 și 11 lei, dar de ziua lor, copiii au intrare liberă.

