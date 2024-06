Cum arată tunelurile "Alina" şi "Daniela", care vor străbate Carpaţii. Şantierele autostrăzii şi-au deschis porţile pentru vizitatori

Tunelul forat, primul de pe o autostradă din România, are două căi de rulare. Ambele galerii au fost numite după două femei implicate în acest proiect, Daniela şi Alina. "Daniela" este firul ieşirii din tunel, iar "Alina" cel al intrării. Acum, autostrada care leagă Sibiul de Piteşti şi-a deschis porţile pentru peste 1.500 de vizitatori.

"Mi se pare impresionant! Mai ales pentru că am înţeles că este prima mare lucrare de acest gen din România. Înseamnă dezvoltare! Aşteptam demult autostrada asta şi felicitări constructorilor, care se pare că lucrează foarte bine. Am venit special pentru că am văzut pe site, că se poate vizita, şi sperăm să se termine la timp", spun mai mulţi vizitatori.

"În România e ceva unic"

Vezi și

Asta speră şi autorităţile, care au forat peste 50% din lungimea totală a tunelului. "Termenul este în 2027, undeva în luna martie, dar suntem înaintea graficului contractat", a declarat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministrul Transporturilor.

Vizitatorii au fost impresionaţi de utilajele grele, care sunt manevrate zi și noapte pentru a străpunge tonele de pământ și piatră, iar munca constructorilor, care lucrează non-stop, în ture de câte 12 ore, a fost şi ea apreciată. "Avem cam 80 de muncitori pe care îi lucrezi în patru schimburi", precizează Fernando Lopes, reprezentant din partea constructorului.

Prima autostradă care va străbate munții Carpați, între Sibiu și Pitești, va avea o lungime de 122 de km, iar până atunci şoferii folosesc ruta care include şoseaua Pitești-Vâlcea și Valea Oltului.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Care credeţi că este cel mai fericit oraş din România? Cluj-Napoca Bucureşti Timişoara Braşov Craiova Rm. Vâlcea Sibiu Iaşi Altul

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰