Un jaf a avut loc într-una dintre cele mai prestigioase reședințe istorice ale dinastiei Savoia, în apropiere de Torino. Douăzeci și șase de ceasuri de buzunar din secolul al XVIII-lea, evaluate la aproximativ 150.000 de euro, au fost furate de la Palatul Regal din Venaria Reale, în ciuda sistemelor de securitate și a prezenței agenților de pază înarmați, scrie Rai News .

Cum au dispărut 26 de ceasuri istorice de 150.000 de euro dintr-un palat regal. Ipotezele anchetatorilor - Sursa: Profimedia

Obiectele, realizate de manufacturi englezești și franceze din aur și email, erau expuse într-o vitrină antiefracție din Camera de Audiențe a Ducelui de Savoia, pe traseul de vizitare al etajului nobiliar, imediat după Galeria Mare, proiectată de arhitectul Filippo Juvarra.

Încăperea se remarcă prin stucaturile elaborate, decorațiunile aurite și frescele sale, fiind unul dintre cele mai spectaculoase spații ale reședinței baroce.

Furtul, comis în ciuda sistemelor de securitate

Potrivit Consorțiului Reședințelor Regale Savoia, toate sistemele de securitate erau active și funcționau corespunzător în momentul jafului. Instalația de alarmă beneficia de lucrări regulate de întreținere și de verificări periodice, iar serviciul de pază înarmată era asigurat de compania Allsystems.

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Cu toate acestea, hoții au reușit să sustragă ceasurile și să fugă. Anchetatorii încearcă acum să stabilească modul în care autorii au pătruns în incinta palatului și cum au reușit să forțeze vitrina în care erau păstrate obiectele de valoare.

Potrivit primelor reconstituiri, la jaf ar fi participat cel puțin trei persoane, care aveau fețele și corpurile acoperite. Incidentul s-ar fi produs la scurt timp după ora 2:00, în cursul nopții.

Întreaga incursiune ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile sunt analizate în prezent de anchetatori. Circumstanțele exacte ale furtului și succesiunea evenimentelor urmează să fie clarificate.

Deși sistemele de alarmă erau funcționale, iar paza înarmată era asigurată, autorii au reușit să ducă jaful la bun sfârșit. Ancheta urmărește să stabilească dacă aceștia cunoșteau dinainte organizarea spațiilor interioare și particularitățile sistemelor de securitate.

Printre ipotezele luate în calcul se numără posibilitatea efectuării unei recunoașteri înainte de comiterea furtului, precum și varianta unui jaf executat la comandă.

Deocamdată, aceste scenarii reprezintă doar piste de anchetă și nu au fost confirmate oficial.

O colecție donată în 2012

Ceasurile furate fac parte din patrimoniul Consorțiului Reședințelor Regale Savoia și provin dintr-o donație realizată în 2012 de moștenitorii lui Giorgio Accornero.

Colecția cuprindea și 24 de tabachere de epocă, care nu au fost afectate de furt.

Obiectele sustrase erau asigurate, însă pierderea depășește valoarea lor financiară. Ceasurile reprezintă piese istorice și exemple valoroase de artizanat, incluse în patrimoniul expus publicului în cadrul reședinței regale.

Ancheta este desfășurată de carabinierii din cadrul comandamentului teritorial și de specialiștii Unității pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Aceștia încearcă să reconstituie modul de operare al autorilor, să îi identifice pe suspecți și să recupereze bunurile furate.

Reprezentanții Consorțiului au anunțat că vor colabora pe deplin cu forțele de ordine pentru clarificarea cazului și recuperarea pieselor dispărute.