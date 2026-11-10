Ne-am legat sănătatea de încheietură și am ajuns să trăim după ceas, la propriu. Numărăm orele de somn, caloriile arse și bătăile inimii. Iar când brățara ne spune că nu suntem în formă, intrăm în panică. Doar că şi ceasurile inteligente mai dau rateuri şi nu trebuie să luăm de bun tot ce ne spun.

Dimineața începe cu ochii pe ceas, câte ore am dormit, cât a durat somnul profund și dacă organismul s-a refăcut. Urmează pașii, caloriile arse și pulsul. Pentru mulţi, cifrele acestea au devenit un buletin zilnic de sănătate.

"Da, da. La pași, la bătăile inimii, adică mă gândeam că arată, dar mai aveam și mici dubii că nu cred că ar putea să arate exact, exact un ceas, exact cum stă treaba. Am renunțat pentru că mă bătea la cap și mi se pare mai normal să mergi fără ceas și fără să monitorizezi în continuu pulsul, timpul, kilometri, ești mai relaxat fără. Nu m-aș încrede, aș folosi dispozitive mai acreditate, nu un ceas. Probabil e un dispozitiv care măsoară glicemia, deci l-aș folosi pe acela, nu un ceas", spun oamenii.

Care sunt cel mai puţin precise estimări ale ceasului

Cam 11% dintre dispozitivele analizate sunt validate pentru cel puțin un indicator biometric. La capitolul calorii, estimările sunt printre cele mai puțin precise.

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"Tu poți să ai o tensiune de 130 și în realitate să ai 150, sau invers, să ai 150 măsurată și în realitate să ai 130. Atenție, a merge cu acest device în a-ți urmări tensiunea arterială sau a monitoriza glicemia, fără ca mai apoi să-ți valideze acestea cu un medic, este foarte greșit", explică Claudiu-Ionuț Stoicescu, medic.

Cele mai mari diferenţe apar atunci când ceasul încearcă să ghicească cât de intens a fost efortul. Abaterile au ajuns până la 80%.

Ce spun specialiştii despre aceste dispozitive

Toate sunt pe zona de wellness, de fitness, îți dau niște indicații mai light să spunem, nu poți neapărat să te bazezi pe ele pentru monitorizarea unor probleme de sănătate, menţionează Damian Şerban, medic nutriţionist.

"Tot ceea ce înseamnă episod anxios și episod depresiv, ambele elemente cresc din toate punctele de vedere fiind lipsa elementelor din ceas. Tot ce înseamnă număr de pași, numără de calorii, pahare de apă băută, somnul, se pune accentul pe informarea din partea ceasului a somnului de noapte. Automat oamenii încep să-și facă scenarii. Aoleu, ce somn am avut, de care a fost, a fost RAM, sleep, deep sleep, light sleep", explică Radu Leca, psiholog.

Medicii spun că aceste dispozitive pot oferi indicii, dar nu pot pune diagnostice. Un puls în limite normale nu exclude o afecțiune, iar o alertă primită pe telefon nu înseamnă automat că suntem bolnavi. Cu toate acestea, 36% dintre oameni folosesc deja dispozitive de fitness.