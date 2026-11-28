Deși pare un detaliu decorativ, unul dintre cele mai mici buzunare ale blugilor are o istorie de peste 150 de ani. A fost păstrat aproape neschimbat de-a lungul generațiilor, chiar dacă obiectul pentru care fusese creat nu mai este folosit la fel de des astăzi.

Ce încape în cel mai mic buzunar al blugilor? Povestea unui detaliu păstrat din 1873 - Shutterstock / Profimedia

Cine purta o pereche de blugi la sfârșitul secolului al XIX-lea avea un loc anume pentru ceas: micul buzunar cusut deasupra celui mare din dreapta. Ceasul de buzunar era atunci un obiect obișnuit, iar croiala pantalonilor îi rezerva un compartiment propriu.

Buzunarul pentru ceas făcea parte din modelul original. În 1873, compania primului brand de blugi din lume a obținut un brevet american pentru o metodă de întărire a buzunarelor cu nituri de cupru. Fixate în punctele unde materialul era supus la tensiune, niturile împiedicau ruperea lui la gura buzunarului. Pantalonii aveau pe atunci trei buzunare în față, inclusiv cel pentru ceas, și unul singur la spate, pe partea dreaptă.

De aici vine și o mică încurcătură de nume. Deși astăzi i se spune uneori al cincilea buzunar, cel pentru ceas se număra deja printre primele patru. Abia în 1901 au căpătat blugii Levi’s al cincilea buzunar, când compania a adăugat unul și în partea stângă din spate.

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O altă schimbare a venit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru a economisi metalul necesar efortului de război, producătorul a păstrat buzunarul de ceas, dar a renunțat la niturile care îi întăreau marginile.