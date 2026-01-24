Antena Meniu Search
Se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, așa că românii iau parte la evenimente ce marchează unul dintre momentele care au schimbat istoria țării. Printre cei care li se alătură se numără și președintele Nicuşor Dan, ajuns astăzi la Focşani şi urmează ca mai târziu să ajungă și la Iaşi.

de Clara Mihociu

la 24.01.2026 , 13:28

Este o zi în care, atât la Focşani, cât şi la Iaşi şi în alte oraşe din ţară, oamenii s-au adunat în număr mare pentru a sărbători Unirea Principatelor. În Piaţa Unirii din Iaşi, sute de persoane sunt deja prezente.

Tot ce se întâmplă astăzi aici are loc sub deviza "România s-a născut la Iaşi", un adevăr istoric – pentru că, la Iaşi, s-a luat decizia ca A. I. Cuza să fie propus ca domnitor atât al Moldovei, cât şi al Ţării Româneşti.

Astăzi, oamenii ies să dea mână cu mână în Hora Unirii, care va fi dansată la Iaşi după ora 15.00, când vor începe oficial evenimentele. Inclusiv preşedintele României, Nicuşor Dan, este aşteptat. Vor fi rostite discursuri, se vor depune coroane, iar apoi se va dansa Hora Unirii, aşa cum se întâmplă în fiecare an.

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru românii din Focşani

În prima parte a zilei, preşedintele a fost la Focşani, unde le-a transmis românilor prezenţi că România are un viitor strălucit în faţă.

"Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori și este obligația noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea științei și a cunoașterii în societate, cum ar fi respectul pentru știință și cunoaștere în societate și nu e deloc o luptă ușoară și mai ales pentru dvs care vă formați și intrați în societate, nu e deloc ușor. [...] Îndemnul meu este să continuați să credeți în țara asta pentru că ea, sunt convins, are un mare viitor și o să vedem pe termen mediu o să devină tot mai evident acest viitor" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

