Iranul ne ameninţă direct. Teheranul a avertizat astăzi, oficial, că va reacţiona după ce primele avioane-cisternă americane au ajuns în ţara noastră pentru a sprijini misiunile Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă, însă, că armata şi-a sporit puterea de apărare cu ajutorul americanilor.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a decis să permită Administraţiei Trump să trimită temporar în România avioane, echipamente şi 500 de soldaţi pentru sprijinirea operaţiunilor militare din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Patru avioane-cisternă au ajuns în România

Cele patru avioane-cisternă americane au aterizat aici, la Otopeni Baza 90, unde au făcut prima escală după sosirea în România. Ele vor opera în sprijinul misiunilor aeriene americane din Orientul Mijlociu, iar una dintre variante este ca ele să fie dislocate în perioada următoare la Kogălniceanu, fie sa plece in misiune direct de aici.

Uriaşele aeronave pot transporta 90 de tone de combustibil pe care îl transferă în aer altor aeronave printr-un braț telescopic. Avioanele de luptă pot rămâne astfel mai mult timp în misiune fără să fie nevoite să aterizeze pentru realimentare. Iranul a reacţionat, însă, dur, la prezența aeronavelor americane în ţara noastră.

"O astfel de acțiune ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Este complet inacceptabilă și ar atrage responsabilitatea internațională a guvernului român", a declarat Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt Ministerul iranian de Externe.

Ministerul nostru de Externe a transmis Iranului că România nu este parte a conflictului şi că are aliaţi puternici.

"În ultimele zile, împreună cu Statele Unite, ne-am sporit capacitățile de apărare. Vom continua să furnizăm acces pentru sprijin de apărare non-cinetic", a declarat Oana Ţoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.

Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România

"Nu putem spune că nu reprezintă deloc o ameninţare. Interesul nostru este nu atacarea Iranului, ci respectarea acordurilor de parteneriat pe care le avem strategic cu Statele Unite", a declarat Mircea Mîndrescu - fost comandant NATO în Europa.

România pune la dispoziţia Statelor Unite bazele militare de la Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu.

"Prezența avioanelor americane și revenirea soldaților americani înseamnă pază, siguranță, liniștea localității", a declarat Ancuţa Belu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

În funcție de evoluţia din Orientul Mijlociu, oficialii militari nu exclud ca în perioada următoare să fie trimise în ţara noastră și alte tipuri de aeronave americane pentru a sprijini operațiunile din Golf.

