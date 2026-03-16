Coaliţie la cuţite. În plin război cu Ilie Bolojan, PSD vrea să modifice în Parlament proiectul de Buget sau să îl dea jos pe premier. Social-democraţii cer mai mulţi bani pentru programul de solidaritate, dar nu au cum să îi obţină fără ajutorul partidelor suveraniste şi se tem de o asemenea asociere. În aceste condiţii, unii politicieni cred că Guvernul se va destrăma imediat după Paşte.

PSD cere eliminarea contribuţiei la asigurări de sănătate pentru mame în concediu de maternitate, veterani de război, foşti deținuți politici şi personal monahal. În plus, vrea să ajutoare pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei, bani în plus pentru familiile sărmane şi pentru cele care în întreţinere copii cu dizabilităţi.

Amendamentele PSD la buget: scutiri de CASS și sprijin pentru categoriile vulnerabile

Sorin Grindeanu i-a adresat premierului o scrisoare deschisă în termeni duri.

"Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români. Aţi pus povara pe clasa mijlocie şi pe cele 5,2 milioane de români care trăiesc în sărăcie. Susţineţi cerinţele rezonabile ale PSD şi ale celorlalte partide din Coaliţie sau asumaţi-vă consecinţele politice."

PSD spune că are surse de finanțare pentru măsurile sociale

PSD susţine că are soluţia pentru fondurile de solidaritate. Banii pot fi luaţi din surplusul de TVA colectat în urma scumpirii carburanţilor şi prin recuperarea banilor de la companiile care nu plătesc asigurări sociale.

"Ca să fii prim-ministru ai nevoie şi ai avut nevoie şi de voturile PSD. Un buget, când vii şi îl prezinţi, trebuie să fie un buget al Coaliţiei. Nu trebuie să fie doar un buget de dreapta, atâta timp cât vrei ca PSD să facă parte din această Coaliţie. Sunt lucruri pe care refuz să le negociez", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Premierul are susţinere necondiţionată pentru Buget doar de la USR. UDMR ar putea aproba unele amendamente propuse de PSD. Bugetul va fi votat joi de plenul Parlamentului.

Dispută în Coaliție înainte de votul pe buget

"Eu nu mai tolerez şi noi nu mai tolerăm aceste ifose pe care le face PSD cu privire la propunerile care nu li se cuvin. Bolojan a fost desemnat de către Partidul Naţional Liberal, el este premier. Nu avem ce să mai discutăm", a contrazis Diana Stoica, deputat USR.

"Nu e un semnal pozitiv cu siguranţă. Şi nu doar pentru Coaliţie, nu doar pentru premierul Bolojan, este un semnal foarte prost pentru România", a precizat şi Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

În toiul disputei pentru buget, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică recomandă Guvernului să adopte măsuri fiscale şi mai dure pentru ca economia încetineşte, inflaţia creşte, iar datoria publică ia proporţii.

Avertisment OCDE: deficitul trebuie redus, iar taxele ar putea crește

Măsurile privind veniturile ar trebui să vizeze lărgirea bazei de impozitare. Taxele de mediu şi cele pe proprietate rămân subutilizate şi ar trebui consolidate.

"Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătăţim colectarea şi să folosim mai eficient banii publici", a afirmat premierul României, Ilie Bolojan.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - clubul statelor dezvoltate la care ar putea adera şi ţara noastră anul acesta - recomandă şi scurtarea concediului de maternitate, taxe mai mari pentru alcool și tutun plus reforme în Sănătate.

