Nu te pui cu natura, dar am putea ca gheaţa să nu ne distrugă culturile. La centrul de comanda din Ploieşti, operatorii urmaresc atent radarele meteorologice şi dau alarma atunci când o furtună violentă este deasupra unei localităţi. "Se transmite o autoritate de aviatie şi îi avertizam ca avem nevoie de spatiu aerian in următoarea oră. Se iau toate măsurile pentru a pregăti rachetele, se scot din depozit, se pun pe rampă. Verde înseamnă ploaie, galben ploaie mai puternică. De la rosu in sus vedem ca grindina este foarte sigură", a declarat Vasile Enache, director cercetare Electromecanica.

Fermierii se plâng şi spun că sunt la mila cerului

Racheta antigrindină zboară în jur de 7.000 de metri. "Are un calibru de 82 de mm şi inaltime de 1,20 metri. Este din materiale nemetalice. Are două camere motoare. Are un cartuş care eliberează aerosoli pe traiectorie şi contine iodură de argint", a declarat Vasile Enache, director cercetare Electromecanica. În ţară funcţionează sau sunt în curs de implementare şase centre antigrindină, care protejează doar un sfert din suprafeţele agricole. Dacă ar fi mai multe, situaţii ca cea de la Vâlcăneşti, Prahova ar fi evitate. Ministerul Agriculturii promite investiţii.

"Acoperim o suprafata de 2,6 milioane de hectare. Urmează să ne extindem până la 250 de puncte de lansare şi să acoperim o suprafaţă între 4-5 milioane de hectare. Restul până la 10-11 milioane de hectare vor fi protejate de aviaţie, de generatoare terestre, de baloane cu heliu", a declarat Gheorghe Căunei, directorul Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Fermierii se plâng şi spun că sunt la mila cerului. "În anii trecuţi am avut ceva daune provocate de grindină. O bună metodă de a ne proteja sunt asigurările. Noi facem asigurări pe culturi", a declarat Cosmin, fermier. Pentru toate staţiile antigrindină din sistem, România va cheltui în acest an cu 50% mai puţin faţă de anul trecut.

