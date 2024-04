Vezi și

După mai bine de o lună de la crimă, le-a arătat procurorilor pas cu pas cum a ucis-o şi tranşat-o pe Mirela în fortăreaţa groazei din Rahova. Deşi iniţial a negat că are vreo legătură, probele găsite dincolo de zidurile înalte de beton l-au dat de gol. În casa lui și curtea lui procurorii au găsit o dezordine de nedescris. O singură cameră făcea excepție: baia, care era foarte curată și plină de produse de curățenie. Așa și au dat seama criminaliştii ca acolo a tranșat cadavrul iar apoi spălat pereții și podeaua ca să și ascundă urmele. A uitat însă ceva. În coșul de gunoi era un sac transparent din plastic cu pete de sânge.

"A indicat el ceea ce a făcut acolo, cum a lovit-o, cum a stat şi a descris toate aceste probleme. A lovit-o la starea de stres. De tulburare, nu şi-a mai dat seama ce a făcut", a declarat Marian Grigore, avocatul suspectului. Cei doi se cunoşteau de câţiva ani, susţine sora femeii. "Sora mea lucra la momentul respectiv, în urmă cu trei ani de zile, într-un salon de masaj erotic. El a sunat la anunţul respectiv al salonului şi a făcut o programare cu ea", a declarat sora Mirelei.

Mirela şi-a găsit sfârşitul în mâinile celui care de la care obişnuia să se împrumute. Era o împătitmită a jocurilor de noroc şi avea nevoie bani. 10.000 de lei ar fi avut datorie la el. Nu era singura. Cetăţeanul turc dădea diverse sume mai multor femei cărora le ţinea evidenţa într-un caiet pe care criminaliştii l-au găsit în casă. Ca să aibă garanţia că primeşte banii înapoi, le cerea drept garanţie actele de identitate. "Tot timpul aşa făcea, cu toate fetele. Zicea că se cunoaşte cu ele, că sunt iubitele lui şi, după aceea, dacă nu îi convenea lui tot timpul le şantaja, le scotea fel şi fel de poze de pe buletin, le scria datoria", a declarat sora Mirelei.

În seara crimei, Mirela s-ar fi dus la el pentru un nou împrumut. În aceeași seară, sora femeii a dat-o dispărută. "Pe la ora 23:00 şi ceva am sunat eu către organele de poliţie să anunţ dispariţia surorii mele. El în timpul ăsta şi-a închis telefonul, am încercat să-l sun şi avea telefonul închis. M-a întrebat cel care s-a ocupat de cazul surorii mele: "ce suspiciuni aveţi în privinţă la turc, aveţi vreo suspiciune?" Şi am zis telefonic: "da clar că este ceva", a declarat sora Mirelei.

Cu toate acestea, poliţia nu a căutat-o pe Mirela în locuinţa individului. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, câteva zile mai târziu bărbatul sunat-o pe sora Mirelei pentru a-i înapoia buletinul. "20 de minute m-a ţinut ca să îmi dea buletinul surorii mele, să îi spun unde trebuie să meargă la audieri pentru că el urmează să plece din Bucureşti, el vrea la audieri. Eu întrebam de sora mea dacă ştie, el tot evita, că el vrea la audieri, vrea la audieri", a declarat sora Mirelei. Avocatul suspectului cere acum o expertiză psihiatrica. Cetăţeanul turc riscă până la 25 de ani de închisoare pentru omor şi profanare de cadavre.

