După ce ne-au împodobit casele de sărbători, brazii sunt acum adunaţi de agenţii de la saubritate care au pornit să-i adune de la pubele încă de dimineaţă. Alţii au mers chiar ei cu bradul în braţe la centrele de colectare. "Programul de colectare este non-stop. Primaria a propus sa fie in fiecare weekend din lunile ianuarie si februarie pentru colectarea brazilor, dar in principiu se colecteaza de la punctele de preluare in fiecare zi", a declarat Radu Chircă, director tehnic operator salubritate Sectorul 2.

Amenzi uriaşe pentru cei care aruncă brazii într-un loc neamenajat

La îndemână este şi returnarea pomului de Crăciun în magazinul de bricolaj de unde a fost cumpărat, în schimbul unui voucher de reducere. După ce sunt adunați de pe străzi, de la punctele de colectare, brazii sunt aduși în centre de depozitare, de unde vor fi preluați pentru a fi reciclați. După ce sunt tocați, aceștia pot fi folosiți pentru a face peleti sau rumeguș pentru animale.

Cine este prins că lasă bradul pe domeniul public într-un loc neamenajat riscă amenzi usturătoare, începând de la 500 de lei. Sunt şi cazuri incredibile în care, din comoditate şi inconştienţă, unii despodobesc arborii şi îi aruncă direct de la balcon. "Facem apel să încerce să îl ducă curat, aşa cum l-au luat, fără globuri şi fără beteală sau alte ornamente. Este mult mai greu să recuperam un brad dintr-un copac de 6-7 metri sau să îl iei dintr-un malder de gunoi sau să fie pur şi simplu aruncat peste o maşină sau peste un copil, Doamne Fereste!", a declarat Lucian Dubălaru, director Administraţia Publică de Salubrizare Sector 6.

Mulţi sunt însă decişi să respecte tradiţia şi să aibă brad în casă până de Bobotează. Doar în Sectorul 6 al Capitalei, agenţii de la salubritate au strâns peste 60.000 de brazi anul trecut.

