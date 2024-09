Cunoscut avocat din Iaşi şi-a mutilat o fostă iubită într-un hotel, după ce femeia a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu el: "În cameră era cam un litru de sânge”

Scene desprinse parcă dintr-un film de groază într-un hotel din Iaşi, după ce un avocat cunoscut şi-a mutilat o fostă iubită, pentru că nu a vrut să întreţină relaţii sexuale cu el. Tânăra de 34 de ani a fost pur şi simplu un sac de box sub ploaia de lovituri.

Când au ajuns în camera de hotel, părinţii fetei au avut un adevărat şoc. Era sânge peste tot. Tânăra şi avocatul ar fi avut o relaţie amoroasă în trecut. Cei doi au mai ţinut legătura, însă fata nu şi-a mai dorit să fie împreună. Marţi seara, avocatul s-a autoinvitat în camera sa de hotel, iar de aici pentru fată a început coşmarul.

A mutilat-o în camera de hotel

„A încercat să o violeze, aproape că a fost omorâtă în bătaie. La 112 au sunat cei de la recepție, ea a fost transportată la UPU de la Spitalul «Sf. Spiridon», iar el a fost luat de polițiști și dus la «Socola». Din ce a putut ea să vorbească cu polițiștii ajunși la «Spiridon», a spus că va depune plângere împotriva lui. Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge.

Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la «Socola». Gabriela a ajuns prima dată internată la Spitalul «Sf. Spiridon», iar apoi transferată la Neurochirurgie. A pus o asistentă de la Neurochirurgie să ne sune și să ne anunțe că e la spital. Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor”, a declarat mama fetei pentru BZI.

Ce spun poliţiştii

La data de 17 septembrie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie de 34 de ani a fost agresată fizic de către un bărbat, într-un imobil din municipiul Iași. Din cercetări a rezultat că între cei doi a avut loc un conflict spontan, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic. Femeia a fost condusă la spital pentru îngrijiri medicale și s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Întrucât bărbatul avea un comportament agresiv și nefiresc, a fost condus la o unitate medicală de specialitate. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale.

