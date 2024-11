Cursă cu obstacole în Mureş. Împătimiţii de sport şi adrenalină au participat la o competiţie inedită la Sovata

Iubirea faţă de sport şi nevoia de adrenalină i-au făcut pe mulţi oameni din diferite ţări să uite de distanţa faţă de ţara noastră şi să străbată oricât ar fi nevoie pentru a participa la cursă. "Participanţii au venit din mai mult de 10 ţări. Anul acesta au fost aproximativ 1.400 de concurenţi", a declarat Ilyes Lorand, directorul curselor Spartan România.

A devenit una dintre cele mai atractive competiții de anduranță din țară

Traseul pe care concurenţii au fost nevoiţi să îl parcurgă a fost unul dificil, care le-a solicitat toate resursele de energie. "Prima parte în mare cam jumătate din cursă a fost urcarea şi apoi a fost o coborâre lină în care majoritatea am tras. Până la jumătatea cursei am fost undeva pe locul 8-9 apoi pe coborâre am început să-i ajung pe cei din faţă", a declarat Alexandru Manciu, locul 2 la Beast.

Vezi și

"Traseul foarte frumos, priveliştea extraordinară, obstacolele pe măsură", a declarat Roman Hajni, locul 1 la Beast - competiţia feminină. Nici cei mici nu au putut să stea pe margine şi indiferent de vârstă au intrat în competiţie. "Şi copiii au fost prezenţi. Peste 300 de copii. Începând de la ora 12 până pe la ora 3 şi în vîstă copii de între 4 şi 14 ani", a declarat Ilyes Lorand, directorul curselor Spartan România. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a doua ediţie. A devenit una dintre cele mai atractive competiții de anduranță din țară, oferind o experiență memorabilă pentru concurenți și spectatori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va reuşi Donald Trump să pună punct războiului din Ucraina? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰