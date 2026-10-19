Cutremur în România: " în ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km ", anunţă autorităţile.

Cutremurul din România de luni, 19 octombrie, s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Braşov, 53km SE de Sfântu-Gheorghe, 56km N de Ploieşti, 64km S de Buzău, 78km NE de Târgovişte, 86km S de Focşani.

Cutremurul a fost resimţit în mai multe oreşe, inclusiv Bucureşti

Efectele cutremurului s-au simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Bucureşti.

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"S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 şi adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simţi diferit în funcţie de locaţia în care vă aflaţi. Revenim cu informaţii", a transmis Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit datelor afişate pe site-ul institutului, seismul a avut loc la ora locală 11:52 în judeţul Buzău, în apropierea următoarelor oraşe: 46 km sud-est de Braşov, 53 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km nord de Ploieşti, 64 km sud de Buzău, 78 km nord-est de Târgovişte şi 86 km sud de Focşani.

O autospecială ISU trimisă la recunoaștere în Centrul Istoric

Până acum, nu au fost înregistrate apeluri la 112."În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112", a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Arafat: Nu s-au înregistrat apeluri la 112 nicăieri în țară

Raed Arafat a declarat la Digi24 că până la acest moment nu s-au înregistrat apeluri la 112 nicăieri în țară legat de posibile efecte negative ale cutremurului. Şi în alte regiuni, ISU a trimis echipaje pe teren pentru misiuni de recunoaștere, "dar faptul că nu există apeluri la 112 e un semn bun că nu există probleme cauzate de cutremur", a mai adăugat şeful DSU.

Cel mai puternic cutremur de anul acesta

Este cel mai important seism din acest an, după cutremurul de magnitudine 4,5 produs pe 26 februarie, în judeţul Vrancea.