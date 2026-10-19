După aproape trei luni de spitalizare, cvadrupleții născuți prematur la Miercurea-Ciuc au ajuns acasă. Născuți la doar 26 de săptămâni, micutii au fost transferaţi la maternitatea din Braşov unde au devenit vedetele spitalului. Toată echipa medicală s-a mobilizat să îi salveze, iar astăzi depăşesc două kilograme fiecare.

"Prima a fost Abigail. Ea s-a născut cu 740 de grame. A doua fetiță care a venit la noi este Andreea. A fost puțin mai mare, avea 840 de grame. Băiețelul Attila, ca orice cavaler, deși avea 750 de grame, a avut condiția cea mai gravă.

11:50 Nu în ultimul rând, Alíz".

Mama lor are 31 de ani şi-a dorit foarte mult copii. La fel şi soţul ei. Iar viaţa le-a pregătit un scenariu care bate orice film.

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"A fost șocant când am aflat că avem patru copii. Bunul Dumnezeu mi-a dat puterea să duc la capăt sarcina și ne va da în continuare puterea să îi și creștem. Nu a fost greu (în timpul sarcinii n.r.). Nu a fost greu, am știut că sunt pe mâini bune și copiii vor fi bine. Patru ani nu s-a întâmplat nimic și, dintr-o dată, au venit patru copii", povesteşte Gyönös Kincsö Ildiko, mama.

Reporter: Cum a fost când ați auzit ca sunt 4?

Gyönös Csaba Attila: Am paralizat de emoții. O minune.

O minune a fost şi ce au făcut medicii, după naştere

Cei patru fraţi au ajuns la spitalul de ginecologie din Braşov la finalul lunii iulie. Aveau doar 26 de săptămâni, şi erau mici cât palma. La fel de mici erau şi şansele de supravieţuire. Acum au 2,5 kilograme fiecare.

"A fost o provocare. Nu se știa exact cum o să îngrijim acești copiii..se punea problema transferului. Au venit medici și asistente de acasă pentru că primele ore de îngrijire sunt cruciale. Îngrijirea lor a fost pe o perioada de 2 luni în terapia intensivă..au avut provocări: de la felul în care au fost învățați să respire până la alimentație. A fost nevoie de intervenții oftalmologice pentru că retina lor e subțire", spune Olimpia Petrescu, medic Spitalul de Obstetrică Ginecologie Brașov.

O altă provocare a fost...alăptarea.

"Banca de lapte a fost foarte importanța deoarece mama nu a putut să ofere o cantitate suficientă de lapte pentru cei 4. Nou-născuţii au undeva la 7 mese, deci cantitatea de lapte este una foarte mare. În momentul asta ei sunt deja trecuți pe formulă", spune Dinu Liviu Ionuţ, medic.

Astăzi, după trei luni petrecute în spital, părinții au venit să-și ducă acasă cei patru copii, cu emoții mari și brațele pline de hăinuțe și fel şi fel de accesorii.

"Cele trei luni de după au fost foarte grele. Pentru că n-au fost cu mine. Veneam la spital, veneam la fiecare două zile, dar tot nu erau mereu cu mine. Știam că sunt pe mâini bune, că sunt aici să crească, să fie bine", povesteşte Gyönös Kincsö Ildiko, mama.

Cei patru fraţi au ajuns acasă, însă au în continuare nevoie de monitorizare atentă. Naşteterea de cvadrupleţii este un eveniment medical extrem de rar: un caz la 500.000.