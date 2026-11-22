După ani de așteptare, apare încă o șosea spectaculoasă în România. Un drum din județul Suceava a fost finalizat până la limita cu judetul Harghita. Atunci când vor fi finalizate şi celelale două segmente de drum din judeţul Harghita, circulaţia rutieră va fi deschisă complet, pe întreg drumul Panaci - Bilbor şi va scurta traseul cu aproape 90 de kilometri.

Drumul care leagă judeţul Suceava de Harghita este aşteptat de ani de zile, atât de localnici, cât şi de turişti. Traseul a fost în sfârşit finalizat şi deschis circulaţiei pe tronsoanele din Suceava.

Lucrările de modernizare pe partea judeţului Suceava au fost finalizate şi recepţionate. În lucru mai sunt 2 tronsoane pe partea judeţului Harghita, ce însumează în total aproape un kilometru 200.

"Până să dea drumul la drumul ăsta, trebuia să fac un ocol de o oră şi ceva, de la Vatra Dornei până la Bilbor. Deci trebuia să merg pe Borsec să înconjor pe coada lacului". "Chiar era necesar, drumul acesta e perfect", au spus oamenii.

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Lucrările de modernizare pentru ultimii aproximativ 3 km de drum din judeţul Suceava au început în 2021, însă proiectul a adus mai multe provocări pentru constructori. Atât relieful zonei cât şi vremea le-au dat bătăi de cap muncitorilor care au putut lucra doar aproximativ 150 de zile pe an.

"Lucrările de reabilitare au fost foarte complexe, au fost foarte multe provocări de natură geotehnică și de relief, pante abrupte, diferențe de nivel, instabilitatea versanților și natura terenului, provocări hidrotehnice și climatice", a declarat Claudiu Crimuț, șef de șantier.

"E bun, e bun. Ajută oamenii de aici să nu mai meargă pe la Bistriţa". "E foarte necesar acest drum, mai ales legătura între Ţara Dornelor şi Harghita. Pentru noi este esenţială. Noi care avem mici afaceri ne dezvoltăm mult mai uşor", au spus şoferii.

Şoseaua oferă peisaje spectaculoase celor care o străbat, iar autorităţile cred că va ajuta la la dezvoltarea economică a zonei, în special a turismului.

"Drumul județean reprezintă o oportunitate minunată pentru Țara Dornelor, deoarece oaspeții care vor să vină în destinație au acum parte nu doar de priveliști extraordinare, ci și de un timp mai scurt petrecut în mașină", a declarat Mihaela Cocîrță, manager OMD Țara Dornelor.

Când vor fi finalizate şi cele două segmente de drum aflate încă în lucru în judeţul Harghita, circulaţia rutieră va fi deschisă complet, pe întreg drumul Panaci - Bilbor, iar traseul actual va fi scurtat în total cu aproximativ 90 de kilometri.