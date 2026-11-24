Un partid maghiar din Transilvania propune organizarea județelor Harghita și Covasna, alături de localitățile din Marosszék aflate în prezent în județul Mureș, într-o unitate administrativă comună. În acest sens, formațiunea a anunțat că a înaintat Consiliului Județean Harghita un proiect de rezoluție în acest sens.

Un partid maghiar propune ca Harghita, Covasna și localități din Mureș să se unească sub Ținutul Secuiesc - arhivă

Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a transmis luni, într-un comunicat de presă, că în contextul discuțiilor din spațiul public privind reorganizarea administrativ-teritorială, propune organizarea județelor Harghita și Covasna, alături de localitățile aflate în prezent în județul Mureș, într-o unitate administrativă comună, scrie Mediafax.

Potrivit Alianței, un proiect de rezoluție în privința acestui subiect a fost înaintat Consiliului Județean Harghita prin intermediul consilierului județean al Asociației Maghiarilor din Transilvania. Inițiativa propune demararea procedurilor de consultare pentru organizarea voluntară a celor două județe și a localităților vizate din județul Mureș într-o singură unitate administrativă.

AMT: Reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară

Pentru pregătirea acestui demers, AMT propune consultări atât cu primăriile din județele Covasna și Mureș, precum și cu reprezentanții localităților care ar urma să facă parte din această structură, subliniind totodată că reforma administrativă trebuie să țină cont de regiunile istorice, de tradițiile comunităților locale și de legăturile economice și sociale dintre localități.

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„Poziția noastră este clară: reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară, cu consimțământul exprimat de populația afectată printr-un referendum local”, se arată în comunicatul publicat de Alianța Maghiară din Transilvania.

AMT precizează că inițiativa Consiliului Județean Harghita are, în această etapă, rolul de a începe consultările și pregătirile. Pe de altă parte, o eventuală modificare teritorială ar necesita organizarea unui referendum și adoptarea unei legi de către Parlament.

„Obiectivul nostru este ca cererea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să se concretizeze sub forma unei propuneri municipale concrete în cadrul dezbaterii naționale privind reforma”, a transmis partidul.

AMT: Pledăm pentru reglementări la nivel național care să asigure condiții egale pentru toate regiunile

Alianța Maghiară din Transilvania a dat și exemplul județelor Ialomița și Călărași, autoritățile de acolo anunțând deja că încep pregătirile pentru o posibilă fuziune voluntară.

În plus, AMT pledează pentru reglementări la nivel național care să ofere condiții egale tuturor regiunilor.

„Facem apel la municipalitățile vizate și la organizațiile politice maghiare să susțină împreună reforma bazată pe regiuni istorice, voluntariat și decizii locale! Ne dorim o administrație care să aducă deciziile mai aproape de oameni, să păstreze identitatea comunităților noastre și să ofere o bază solidă pentru dezvoltarea patriei noastre”, a mai transmis AMT în comunicatul de presă.

Poziția UDMR privind reforma administrativ-teritorială

În același timp, la sfârșitul lunii octombrie, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială, însă aceasta trebuie bine gândită înainte.

El a avertizat că reforma administrativ-teritorială pe care PSD vrea să o treacă prin asumarea răspunderii Guvernului nu poate fi făcută peste voința comunităților locale, subliniind că orice comasare a localităților ar trebui să treacă printr-un referendum.

„Trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult (…) Se poate aproape orice dacă e făcut cu capul. În Danemarca s-a făcut comasarea localităţilor voluntare şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba”, a declarat acesta în Parlament.

429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori, vizate prioritar de comasare

Luni, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat la Antena 3 CNN că prima etapă a reformei administrative vizează cu prioritate 429 de UAT-uri cu o populație de cel mult 1.500 de locuitori.

Potrivit acestuia, 82% dintre aceste localități nu se mai pot susține financiar, iar reorganizarea lor ar putea genera economii de peste 250 de milioane de lei numai în ceea ce privește aparatul administrativ.

Stoica a precizat că impactul bugetar exact va putea fi calculat doar după stabilirea numărului de comunități care acceptă comasarea voluntară.