UPDATE. "Daniel Niculae, spun surse Observator, are calitatea de suspect în acest dosar. Începând cu septembrie 2023, șeful galeriei Rapid ar fi constituit un grup infracțional organizat cu alte trei persoane, cărora ulterior li s-au alăturat alte 13. Acești indivizi se ocupau de cumpărarea, transportul și introducerea materialelor pirotehnice pe stadioane, la meciurile echipei Rapid, iar surse din anchetă spun că gruparea ar beneficiat de sprijinul unor persoane din conducerea Rapidului", a transmis reporterul Observator Cristina Filip.

"Am primit un telefon de la avocatul clubului care mi-a spus că preşedintele nostru a fost ridicat de mascaţi. E un doar care are legătură cu arme, muniţii. Chiar nu are sens! Chiar nu înţeleg despre ce poate să fie vorba. Eu ştiu că ultimul eveniment pe care l-am avut împreună a fost superb. Nu cunosc detalii, probabil vor apărea într-o perioadă foarte scurtă. Dar nu văd cum ar putea să nu aibă legătură cu fotbalul", a declarat Dan Şucu, la AS.RO.

De asemenea, surse judiciare au anunţat că mai multe percheziţii au loc în Bucureşti, Prahova, Ilfov, fiind vizaţi membri ai galeriei echipei Rapid.

Perchezițiile, făcute de Serviciul Grupări infracţionale violente din Poliţia Capitalei

Conform surselor citate, percheziţiile sunt derulate de Serviciul Grupări infracţionale violente din Poliţia Capitalei, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În comunicatul oficial al poliţiei se arată că poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente pun în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară şi 28 de mandate de aducere, în Municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Iaşi, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violenţă asupra bunurilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a din Legea 126/1995.

"Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere care vor fi puse în aplicare, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.Cercetările sunt continuate de către Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, distrugere prin incendiere si tulburarea ordinii şi liniştii publice. Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, precum şi de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", a precizat poliţia.

Rapid, amendată cu 60.000 de lei după meciul cu FCSB

FC Rapid a fost amendată miercuri cu 60.000 de lei după incidentele de la meciul cu FCSB, scor 4-0, disputat, sâmbătă, în Superliga. De asemenea, echipa giuleşteană va juca un meci de acasă cu anumite sectoare din stadion închise. Următorul meci al FC Rapid pe teren propriu este vineri, cu Farul, în prima etapă din play-off.

Prevederile din Regulamentul Disciplinar în baza cărora clubul a fost sancţionat prevăd:

- clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat gradual cu penalitate sportivă şi interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion sau măsura programării jocurilor fara spectatori de la 1 la 10 jocuri. În funcţie de circumstanţe măsura programării jocurilor fără spectatori se poate aplica parţial prin interzicerea ocupării unui anumit sector de tribună de la 1 la 10 jocuri.

- introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă; aprinderea ori aruncarea acestor obiecte spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc;

