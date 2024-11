Problema tehnică a apărut ieri în jurul orei 14:00, când sistemul de stingere a incendiilor s-a declanşat, ceea ce a dus la întreruperea serverelor centrale, responsabile pentru funcţionarea bazei de date a Registrului Auto Român la nivel naţional. Momentan, nu a fost identificată o cauză, însă reprezentanţii instituţiei au transmis că în camera tehnică nu a avut loc niciun incendiu şi totodată exclud varianta unui atac cibernetic.

Multe service-uri şi-au anunţat clienţii încă de ieri că nu vor putea efectua inspecţia tehnică

"Din pacate, aceasta avarie nu are impact doar in activitatea Registrului Auto Roman, in cadrul reprezentantelor sale teritoriale, cat si in statiile de inspectie periodica, neputand inregistra activitatea de inspectie tehnica periodica in sistem si neputand elibera bon tejnic pentru autovehiculele inspectate", a declarat Mihai Alecu, director RAR. Pana la rezolvarea problemei tehnice, la reprezentantele RAR pot veni doar soferii care aveau o programare făcută pentru ITP sau eliberarea unor documente de care aveau nevoie, precum redobândirea talonului auto. Iar când echipamentele it vor fi puse în funcțiune, conducatorii auto trebuie sa se prezinte din nou, pentru încărcarea documentelor in sistem.

Multe service-uri şi-au anunţat clienţii încă de ieri că nu vor putea efectua inspecţia tehnică. "Programarile la noi se fac cu doua, trei saptamani inainte. Daca se intampla ceva, avem timp sa-i anuntam. Pana nu te pomenesti in ziua aia, aoleu, azi pe 21, 22 imi expira, sa ma duc repede sa il fac", spune un inspector auto. Afectaţi de această avarie sunt şi cei care trebuie să îşi înmatriculeze maşinile. Reprezentanții serviciilor de Permise accesează baza de date a RAR pt a verifica seria de șasiu si alte date tehnice ale unui vehicul înainte de a fi înmatriculat. Pentru conducerea unei maşini cu ITP expirat, şoferii pot fi sancţionaţi cu până la 12.000 de lei.

