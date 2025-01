De la an la an, numărul polițiștilor, scade. De la Revoluție și până acum, Ministerul de Interne a pierdut aproximativ 35.000 de mii de angajaţi, mulți dintre ei agenţi de poliţie. Doar în ultimii doi ani 16.000 de polițiști s-au pensionat.

Numărul de absolvenți de la cele două școli de agenți de poliție, respectiv cea de la Câmpina și cea de la Cluj, abia mai acoperă numărul de polițiști care ies din sistem și se pensionează. La ultima promoție au fost 1.465 de absolvenți.

Florin Nechifor s-a pensionat acum un an, dupa 30 de ani de carieră

"Am preferat să mai stau încă aproape doi ani peste durata standard. Am lucrat numai operativ, nu am lucrat în cadrul biroului. Când am convenit să intru în sistemul ăsta, ştiam ce lege de pensionare este, ce drepturi am, ce îmi oferă mie sistemul. Am constatat că în decursul anilor, legea de salarizare, legea de pensionare s-a schimbat de nenumărate ori. Şi atunci, această instabilitate, ca să nu zic de nesiguranţă şi încredere în sistemul actual, m-au făcut să părăsesc sistemul ăsta", a declarat Florin Nechifor.

Sindicalistii cer mai marilor din Interne să găsească soluţii ca angajaţii să nu plece.

"În prezent în sistem, 9 din 10 polițiști care se încadrează cu drept de pensie, se pensionează în luna în care au fost încadrați cu acest drept și nu sunt sub nicio formă motivați să rămână în sistem. Statul trebuie să găsească soluții pentru a ține oamenii în sistem. Îmi este greu de crezut cum se poate gândi cineva că un polițist sau un pompier poate să prindă un hoț la vârsta de 60 de ani sau să se urce pe o clădire să stingă un incendiu la acea vârstă", a spus Mihai Zlat, vicepreşedintele sindicatului SNPPC.

În ultimele zile, poltistii au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, nemulţumiţi de modificările aduse de ordonanţa trenuleţ. Ei reclamă faptul că nu li se mai plătesc orele lucrate suplimentar, li se reduc sporurile, iar veniturile le vor scădea cu 1.000, chiar 2.000 de lei lunar.

