Descoperire fără egal făcută de un gorjean în timp ce se plimba prin pădure: "M-am hotărât să-l predau"

Un bărbat din satul gorjean Lupoaia a descoperit o piesă arheologică fără egal în timpul unei plimbări prin pădure. Ion îşi cumpărase recent un detector de metale, iar după câteva "alarme false" a dat peste o adevărată comoară. Artefactul are o vechime de 4000 de ani.

Emoţii pentru un gorjean care a făcut o descoperire impresionantă în pădurea din satul Lupoaia. Bărbatul explora zona cu un detector de metale când a dat peste o piesă de tezaur, veche de aproape 4.000 de ani.

Este vorba despre un topor tip celt, o piesă arheologică din Epoca Bronzului. Piesa a fost dusă la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. „După câteva semnale de conserve a apărut și acest obiect, care mi s-a părut foarte vechi, după care am ajuns acasă și am zis să verific pe internet. Spre surprinderea mea, am văzut că acest obiect ar avea peste 3500 de ani. M-am hotărât să-l aduc la muzeul din județul Gorj, să-l predau”, a declarat bărbatul.

Piesa descoperită în pădurea din satul Lupoaia face parte din Clasa Tezaur: „Este un topor de tip celt, aparține Clasei Tezaur și are o vechime de 3500-4000 de ani. Urmează să fie expertizat și clasat”, a declarat dr. Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu.

Pe raza județului Gorj, ca și în alte zone ale țării, au mai fost descoperite topoare de tip celt, de diverse dimensiuni, unele dintre acestea fiind expuse la Muzeul Județean Gorj. „Descoperirile de tip Verbicioara mai putem menționa: depozitul de bronzuri de la Drăguțești (seceri și celturi), topoare de tip Dumbrăvioara, de la Bolboși, de tip Izvoarele de la Peștișani și Andreești, un topor de tip celt de la Vierșani, Jupânești, 5 topoare tip celt descoperite la Socu – Bărbătești ș.a.”, precizează dr. Gheorghe Calotoiu,

