Suspectul principal în cazul crimei înfiorătoare din Brăila a negat cu vehemenţă acuzaţiile procurorilor în faţa familiei, imediat după ce a fost dus la Serviciul de Medicină Legală.

Mama suspectului: Tu mai mult de 12, 13 ani nu faci, că te-a pus ăla. Dacă te-a pus.

Suspectul: Nu am omorât-o eu, mamă! Ai înnebunit, mamă? Am omorât-o eu?

Mama suspectului: Ei spun că ţi-a rămas (n.r. ADN) din mână, în unghiile ei.

Suspectul: M-a dus la medico-legală.

Anchetatorii au găsit urme ADN ale bărbatului pe mâinile dentistei

Lucru contrazis de anchetatori, care au găsit urme ADN ale bărbatului pe mâinile victimei, care a încercat să se apere de loviturile de cuţit ale suspectului.

"Documentarea este foarte bine făcută, că avem probe ADN, că avem filmări, că lucrurile sunt orchestrate aşa cum trebuie", spune Paul Herinean, profiler.

Suspectul: Ei îmi spun: „Unde ai fost la ora de...“. Păi, am fost acasă la mama, am fost acasă la soacra mea. Am venit acasă. „Ai luat-o pe strada gării.“ Da, m-am dus, că pe acolo mereu trec.

Camerele de supraveghere au surprins întregul traseu al bărbatului spre cabinetul medical, dar şi faptul că în aceeaşi zi a fost văzut purtând diferite haine.

Suspectul: Am fost acolo, am recunoscut, am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată (n.r. măseaua), e infecţie în ea şi trebuie programare.

"A fost in recunoastere, a fost sa vadă locul crimei, din nou se confirmă ipotezele, că este o crimă cu premeditare", spune Paul Herinean, profiler.

Bărbatul ar fi pus la cale un plan complex

Lupta dintre victimă şi agresor a durat doar 33 de secunde. O cameră video l-a văzut pe bărbat cum iese în stradă la doar un minut după faptă. De altfel, e surprins că se şi întoarce în cabinet, după doar două minute, cel mai probabil pentru a încuia uşa. Apoi a încercat să scape de dovezi.

Mama suspectului: Spune procurorul că ai aruncat haine (n.r. la tomberon) exact sub camera de luat vederi.

Suspectul: Nu este adevărat, mamă! Eu nu am aruncat nicio haină.

Criminaliştii spun că profilul ucigaşului Marinei Gavril este aproape identic cu cel al bărbatului aflat în prezent arestat pentru faptă. După ore de audieri, acesta încă nu-şi recunoaşte crima. De asemenea, motivul pentru care ar fi recurs la un asemenea gest rămâne un mister.

Telefonul victimei şi arma crimei încă nu au fost găsite de poliţişti. Sunt singurele piese lipsă din puzzle-ul anchetatorilor şi ar fi esenţiale pentru eluciderea crimei.

