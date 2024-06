Distracţie gratuită cu caiacul pe un lac din Cluj. Beneficiile sportului care prinde tot mai mult teren în România

Vezi și

Sute de doritori să descopere tainele caiacului au mers, zilele acestea, pe lacul din Parcul Central, unde au avut ocazia să încerce gratuit acest sport. "Am ales pentru că îmi place foarte mult. Îmi place să vâslesc şi îmi place când mă joc în apă, când fac cu caiacul".

Puţine sunt locurile în care cei mici pot practica caiacul, dar odată descoperit, e greu să mai lase vâsla din mână. Nu e atât de popular precum alte sporturi de la noi din ţară, dar practicarea caiacului îţi aduce doar beneficii. În primul rând, te menţine în formă, pentru că vâslitul iţi pune la grea încercare musculatura, descoperi peisaje noi, sau aici în parc, o altă perspectivă de a privi oraşul.de pe apă spre uscat.

Andrei face acest sport de la vâsta de 3 ani, iar dacă la început a avut puţin de lucru pentru a-şi învinge teama de apă, acum totul e joacă de copii. "M-a încurajat tatăl meu să fac chestia asta. Sunt caiace şi stabile şi de astea, nu ştiu, faci scheme". Caiacul e un sport care poate fi practicat de oricine, inclusiv de persoanele cu dizabilităţi.

"Am început, în primul rând, la piscină, cu o persoană cu dizabilităţi locomotorii pe care am pus-o în caiac la piscină. Iar, în momentul când am văzut că poţi să accesezi acest sport pentru el, iar pentru el conta foarte mult libertatea de mişcare. Sentimentul pe care mi l-a dat a fost ceva extraordinar", Ionuţ Staicovici, reprezentant club caiac. Din această vară, acelaşi club va face şi litoralul accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi.

