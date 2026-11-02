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Video "Natasha, rămâi în viață!" Scene dramatice după ce un microbuz cu 20 de oameni s-a răsturnat în Iași

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Editor Clara Mihociu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.11.2026, 09:34 | Modificat la 02.11.2026, 09:34

Intervenție contratimp, aseară, într-o localitate din județul Iași, după ce un microbuz în care se aflau 20 de persoane a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț, în localitatea Țigănași. Ministrul Sănătății a anunțat că toate persoanele implicate în accident sunt cetățeni moldoveni. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar în trei unități medicale din Iași a fost activat preventiv și Planul Alb, pentru a face față numărului de victime. Dintre cele 20 de persoane aflate în microbuz, nouă au fost rănite. 

"Doamne, Natasha, rămâi în viaţă! Natasha, fii sănătoasă! Doamna, doamna e mai grav!"

"În urma accidentului din localitatea Ţigănaşi A fost declanşat planul roşu de intervenţie la nivelul judeţului!", a declarat Diana Cimpoeşu, SMURD.

Microbuzul în care se aflau 20 de persoane s-a răsturnat într-un șanț, după ce șoferul, un bărbat de 56 de ani, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă. Nouă persoane au ajuns la spital.

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Pasagerii erau din Republica Moldova

"Toţi erau cetăţeni din Republica Moldova. Cea mai gravă este o femeie de 28 de ani. Politraumatism, comă care a necesitat intubaţie", a mai declarat Diana Cimpoeşu, SMURD.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la ora 19:33 a fost activat Planul Roșu de Intervenție, fiind mobilizate echipaje ISU Iași și Vaslui, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean. La nivelul spitalelor din Iași a fost activat și Planul Alb.

"11 persoane care nu au necesitat îngrijiri medicale au fost preluate şi transportate cu un microbuz al ISU Iaşi către punctul de trecere a frontierei Sculeni pentru a-i putea deplsarea către Republica Moldova", a declarat Ionela Arvinte, ISU Iaşi.

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Șoferul de 56 de ani al microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova.

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