"Dumnezeu mi-a dat copilul, mi-a dat o a doua viaţă". Părinţii micuţului supravieţuitor Aryan îl vor lua cu ei în Anglia după externare

Cu ochii mari şi blânzi şi un zâmbet ştrengăresc, Aryan a ieşit din spital în braţele mamei. Patru zile l-au îngrijit medicii de la Spitalul de Pediatrie din Botoşani şi au încercat să-i aducă temperatura corpului la valoarea normală după aventura din pădure.

Mama lui Aryan: Suntem foarte obosiţi, dar suntem bine acum.

Aryan a fost căutat de 400 de persoane

Părinţii au trecut de la agonie, la extaz. Mama micuţului, care a rezistat o noapte întreagă de unul singur în sălbăticie şi frig, nu şi-a pierdut nicio secundă speranţa. S-a rugat timp de 25 de ore, cât au durat căutările.

Mama lui Aryan: Am avut încredere şi tot timpul am simţit şi eu în inima mea ca de mamă. Mereu mă rugam la Dumnezeu şi am simţit că este în viaţă. Aşa am simţi tot timpul până în momentul când l-au găsit.

Zi şi noapte, copilul a fost căutat de 400 de poliţişti, jandarmi şi voluntari, cu maşini de teren, ATV-uri, drone, elicoptere şi un avion de mici dimensiuni.

Tatăl lui Aryan: Dumnezeu mi-a dat copilul, mi-a dat o a doua viaţă. MUSCA 05,14 În Anglia, în Pakistan, în România multă lume s-a rugat cu noi. Nu ştiu cum aş putea să vă mulţumesc, nu ştiu cum să exprim în cuvinte.

Băiatul era în grija bunicii când a dispărut. Părinţii vor acum să-l ia cu ei în Anglia, unde muncesc.

