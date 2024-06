Băiatul de 10 ani ieşise la joacă pe malul Siretului, în oraşul Liteni. Copilul ar fi fost atras de catava lebede şi ca să le admire s-a aventurat mai departe pe râu, chiar dacă nu ştia să înoate.

Copil de 10 ani, înecat în râul Siret

Chiar dacă pe alocuri adâncimea apei nu este foarte mare, acolo se pot produce curenţi şi poate să devină periculos chiar şi pentru înotătorii experimentaţi.

"A venit cu o prietenă şi s-a băgat în apă. I-a spus prietena lui să iasă şi el nu a mai vrut să iasă. Ea de frică s-a dus să-i spună mamei, mama a venit şi a găsit doar hăinuţele pe malul apei", povesteşte un băiat.

Mama copilul s-a dus într-un suflet la râu, dar nu a mai găsit decât hainele băiatului.

"A sărit poarta. l-a adus la apă , l-a lăsat, a venit şi mi-a spus că e în apă. Nu a spus: „Doamnă, du-te repede că l-a luat apa.“ A zis că e băgat în apă. Până am ajuns, de unde stau eu, aici nu mai era nimic", povesteşte îndurerată mama.

Pompierii au început căutările încă de ieri. Astăzi au chemat in ajutor mai multe echipaje şi scafandri din Suceava, Botoșani și Neamț.

"Am încercat să-l găsim, vizibilitatea e foarte slabă. S-a escavat şi sunt foarte multe gropi şi câteodată e foarte mică, este o groapă - are 4, 5, 6 metri. Curentul e mai slab, mai puternic, ar putea fi oriunde", explică scafandrul David Buruiană de la ISU Neamţ.

Rudele băiatul au sperat până în ultima clipă că îl vor găsi teafăr

"Poate nu s-a băgat în apă şi a fugit în altă parte. Eu ştiu? Eu aşa sper, că îl găsesc în altă parte şi nu în apă", mărturisea unchiul băiatului.

Din nefericire, băiatul a fost găsit fără suflare la 500 de metri faţă de locul în care intrase în apă.

Copilul de 10 an are şase fraţi şi toti se mutasera de curând cu mama lor in acest sat.

