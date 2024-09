Trecem prin lunile iulie, august, ajungem în septembrie, când Soarele este practic pe Ecuator şi cele două emisfere sunt luminate în mod egal.

Prima zi a echinocţiului de toamnă a făcut ca ziua să fie egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. Treptat însă, zilele vor scădea, iar nopţile vor deveni mult mai lungi.

Efectele resimţite după echinocţiul de toamnă

"Vom avea iarnă în emisfera nordică şi vară în emisfera sudică. Lucrul acesta va persista până pe 25 Decembrie, la solstiţiul de iarnă, când Soarele începe să se îndrepte spre emisfera nordică şi pe 20 martie va fi iarăşi la echinocţiu", spune Cristian Pîrghie- directorul Observatorului Astronomic Suceava.

Momentul de trecere a Soarelui dintr-o emisfera in alta a avut loc in jurul orei 15 si 43 de minute. La Polul Nord a inceput noaptea polara care va dura 6 luni de zile, iar la Polul Sud a rasarit soarele care va lumina cerul jumatate de an.

Echinocţiul de toamnă simbolizează trecerea de la sezonul cald, la cel rece, ceea ce ne-ar putea aduce un somn mai odihnitor şi o imunitate mai bună. Secretul?

"Trebuie respectată o igienă a somnului, respectând câteva reguli, în primul rând. Să ne culcăm la ore acceptabile, liniştirea minţii înainte de a ne culca. Hidrateaza-te corespunzator, iar asta ne va face sa fim mai eficienti a doua zi", spune Adrian Marmeliuc, psiholog.

Potrivit specialiştilor, cei care nu se odihnesc cum trebuie în această perioadă au toate şansele să se aleagă cu depresie sezonieră.

"S-ar putea să constatăm că experimentăm stări de melancolie sau chiar o imunitate scăzută, care se reflectă într-o degradare a strii noastre de sănătate", mai spune Adrian Marmeliuc, psiholog.

În fiecare an au loc două astfel de fenomene, echinocţiul de toamnă şi cel de primăvară.

