Video Eduard are doar 3 ani şi suferă de o malformație cardiacă gravă. O gaură de 14 milimetri între atriul stâng și cel drept îi pune micuţului viața în pericol

Eduard are 3 ani și este un puști solar, exact ca ziua în care s-a născut: 27 august 2021. Vioi și vesel, deloc intimidat de camera de filmat, copilul debordează de energie. Te uiți la el și îți vine greu să înțelegi că în câteva zile inima lui aproape că va fi ținută în palme de chirurg. Pentru că Edi are o malformație cardio atât de complicată încât doar operația pe cord deschis îl poate salva. Are șansa să o facă în curând, după câteva luni de așteptare. Îi putem fi alături lui Edi donând și pentru el câte doi euro prin SMS la numărul 8848.