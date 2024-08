Pe cât de mic, pe atât de mare îi este lupta. La patru luni, Darius ne fascinează dintr-o privire, cu ochişorii lui albastră, și ne topește sufletul cu suferința lui. Născut cu o malformație cardiacă gravă, acest băiețel are o singură șansă la viața: operația pe cord deschis. Și o poate face numai cu sprijinul generos al celor care donează 2 euro printr-un SMS la numărul fără recurență 8848.

Dacă ne uităm în acești ochi mari de copil mic, ne pierdem într-o lume de albastru care hipnotizează. Este lumea lui Darius, un băiețel de patru luni, pe cât de frumos, pe atât de bolnav. "Când am făcut morfologia în al doilea trimestru, am fost să vedem starea bebelușului și pe lângă vestea că va fi băiețel, ceea ce ne doream foarte mult, am aflat și vestea cruntă", ne spune mama lui Darius.

Nici medicul nu a avut putere să le explice mai multe părinților în acea zi. În următoarea, i-a chemat din nou în cabinet. "Atunci ne-a spus că este Tetralogie Fallot.O malformație gravă a inimii, congenitală, formată din patru anomalii care nu permit oxigenerea corectă a întregului corp. Și care, în cazul lui Darius, poate fi fatală. De la morfologie ne-a spus, primul lucru pe care ni l-a zis: îl păstrați? Nu există tratament", adaugă emoţionantă mama lui Darius.

Operaţia este singura lui şansă

Cu inima bolnavă, saturația de oxigen a lui Darius s-a prăbușit și la 88. "Trebuie să stai atent să nu plângă, că dacă face vreo criză de cianoză poate să rămână fără oxigen, poate să leșine. Cea mai cruntă perioadă a fost cea a colicilor, când, disperați să își ajute bebelușul, părinții au adoptat o strategie mai neobișnuită", spune mama.

Malformația cardiacă a lui Darius nu poate dispărea de la sine. Pentru el, la patru luni, singura șansă o reprezintă operația pe cord deschis. "Din cauză că lui acum i se amestecă sângele oxigenat cu cel neoxigenat I s-a mărit aorta. Și valva pulmonară acum este mai micuță și nu-I permite mai mult oxigen să-I ajungă în plămâni", ne povesteşte Andra.

Darius a fost acceptat pentru intervenție pe cord deschis de echipa chirurgicală britanico-română care va opera în curând, din nou, la Spitalul Sanador.

Puteți dona printr-un SMS de 2 EURO la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau Să Ajut destinat copiilor bolnavi aflați în grija Fundației Mereu Aproape.

