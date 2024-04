Vezi și

Era puţin înainte de ora 10, când bărbatului de 53 de ani i s-a făcut rău pe o bancă, în apropierea unui magazin. Oamenii din jur s-au uitat speriaţi la el, dar nu au ştiut cum să intervină. În acel moment, un poliţişt care trecea prin zonă a oprit maşina şi a început manevrele de resuscitare asupra victimei.

El e Cosmin, erou în uniformă de poliţist

"Întreaga scenă s-a petrecut în acest loc şi a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Intervenţia omului în uniformă a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Eroul în uniformă de poliţie este Cosmin Brândușoni. Este agent de 19 ani, iar cursurile de prim-ajutor pe care le-a făcut la Timişoara l-au ajutat să salveze o viaţă. "Am văzut modul în care acea persoană era în cădere. Acea persoană era în cădere de pe acea bancă. Am aşezat acea persoană în poziţie de siguranţă pentru a-i acorda manevre de resuscitare. I-am acordat manevre de resuscitare, am luat legătura cu o persoană de faţă care a sunat la 112", povesteşte Cosmin Brânduşoni, şef de post în comuna Racoviţa.

Vânzătoarea, prima care i-a sărit în ajutor

Vânzătoarea magazinului din apropiere este cea care a chemat salvarea. Este de altfel şi prima care a sărit în ajutorul bărbatului de pe bancă. "Eu nu l-am sesizat când a venit pe bancă, eram cu o clientă în magazin şi deodată l-au auzit pe ăla din dreapta că striga: Hai că moare Adi, că aşa îl cheama pe domnul. Am fugit afară cu clienta mea, deja el era întins cu poziţia pe fundaţie, a început să tremure, am început să-l scutur, să-l pălmui şi am încercat să-l trag jos, să îi dau primul ajutor", spune Aurica Băluţă, vânzătoare.

După ce a fost resuscitat de două ori de omul legii, bărbatul a fost preluat de ambulanţă şi dus la spitalul din Lugoj. "A fost stabilizat în compartimentul de urgenţă, ulterior internat în compartimentul de neurolorgie. A avut o uşoară paralizie la momentul prezentării, care s-a remis", a declarat Dorin Cucoș, manager Spitalul Municipal Lugoj.

"Posibil să fi salvat viaţa acelui om"

Omul legii care i-a salvat viaţa a fost felicitat de superiori şi colegi. "Posibil să fi salvat viaţa acelui om. În acele momente, am simţit că fac tot ceea ce ştiu în salvarea vieţii acelui om", adaugă Cosmin Brânduşoni, şef de post în comuna Racoviţa.

Bărbatul care a suferit un stop cardio-respirator este acum bine şi ar putea fi exernat zilele următoare.

