Liviu are 54 de ani şi este şofer de autobuz în Constanţa de aproximativ doi ani. Are în spate, însă, 30 de ani de experienţă ca militar. Se afla pe traseu, cu autobuzul plin de călători, când a văzut că pe trotuar un bărbat are nevoie de ajutor.

Liviu Apostol: Am văzut o doamnă care era foarte agitată, îl sprijinea pe soţul dânsei. Acesta la un moment dat a căzut.

Fără să ezite, a oprit autobuzul în siguranţă şi a fugit să-i acorde primul ajutor bărbatului de 50 de ani

Liviu Apostol: Practic omul nu mai respira, i-am acordat primul ajutor făcându-i un masaj cardiac. Am văzut că nu răspunde vreo două minute, după care am răspuns să mă duc să iau din trusa medicală. I-am suflat omului în plămâni, la un moment dat a avut o respiraţie foarte profundă, ca şi cum am zis gata, şi-a dat duhul. După am inceput iar masaj cardiac, înca o dată.

Inimosul constănţean a devenit imediat erou printre colegi şi călători.

Fapta a fost lăudată şi pe reţelele sociale. Inclusiv fiul şoferului a avut un mesaj emoţionant pentru părintele său.

9 din 10 români nu ştiu să acorde primul ajutor şi suntem, astfel, pe ultimul loc din Europa când vine vorba de intervenţiile în situaţii de urgenţă. Cei mai mulţi oferă o sticlă de apă sau încearcă să mişte victima care a leşinat pe stradă. Există însă cursuri care ne pot învăţa cum să salvăm vieţi.

Crucea Roşie Carmen Lungu - instructor prim ajutor: Cea mai importantă este să faci masajul cardio-respirator, să ştii să-l foloseşti absolut corect.

Statul vrea chiar să ofere o zi liberă angajaţilor care se gândesc să urmeze un astfel de curs.

În Capitală, toţi cei 4.000 de controlori, şoferi şi vatmani de la Societatea de Transport vor învăţa să acorde prim-ajutor, ca să poată resuscita călătorii dacă va fi nevoie. O treime dintre ei au fost instruiţi deja.

