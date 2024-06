"Adrenalină, emoţie, îmi bătea foarte tare inima. Prima dată m-am gândit că trebuie să îl ajut. Mi-am dat ghipsul jos şi am sărit după el", povesteşte băiatul. La 14 ani, Matei a devenit îngerul păzitor al prietenului său cel mai bun. Scenele teribile îl vor urmări mult timp. "A luat două, trei guri de apă///// Încerca să se zbată, să nu se ducă la fund", mai spune Matei Căbunea, elev.

Erou la 14 ani. Matei şi-a salvat cel mai bun prieten de la moarte

Totul s-a întâmplat extrem de rapid. Matei şi doi amici, fraţi, au venit la baltă se se joace cu nişte bărcuţe. Când una dintre ele s-a dus în larg, un băiat a intrat în apă după ea. A fost momentul în care adolescentul de 14 ani a pus viaţa prietenului mai presus de a lui. Deşi avea mâna dreaptă ruptă, nu a ezitat: şi-a rupt ghipsul ca să poată înota şi a sărit după copil.

"Am încercat să îl trag foarte tare până mi-a ieşit. Apa a fost rece. A fost destul de greu şi nici nu am ştiut dacă pot să-l aduc înspre mal. L-am tras până a început să atingă pământul şi după a căzut lin cu capul pe pământ şi am aşteptat echipajele", spune Matei Căbunea, elev.

În tot acest timp, fratele victimei care asistase la scena dramatică a sunat la 112 după ajutor. Înainte să ajungă SMURD-ul, la faţa locului au apărut doi jandarmi, de la Jandarmeria Sibiu, aflată la 100 de metri de locul incidentului. Au fost şi ei oamenii potriviţi la momentul potrivit.

"Unul dintre jandarmi se afla în serviciu la Dispeceratul Unităţii când a auzit pe staţie apelul. Şi-a dat seama că băieţii sunt foarte aproape de el şi împreună cu un coleg au fugit imediat la locul indicat", a declarat Floriana Picioiu, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Sibiu.

Reacţia mamei adolescentului-erou din Sibiu

Cei doi băieţi au scăpat cu viaţă, dar au ajuns la spital pentru îngrijiri. Matei a avut atac de panică, iar prietenul lui intrase în hipotermie din cauza apei reci. Gestul lui Matei i-a uimit pe medici, iar pe mama lui a trecut-o prin toate apele.

" A fost un gest de curaj extrem, un gest care trebuie urmat şi trebuie mediatizat, în condiţiile în care copilul a fost şi certat de mama lui. Răspunsul copilului a fost: Dar ce? Ai fi vrut să îl las să se înece?", povesteşte Mirela Bădescu, medic SMURD. Prietenul salvat a rămas internat la spital, în stare stabilă. Copilul-erou şi-a pus din nou mâna în ghips. Visul lui Matei e să devină jurnalist.

