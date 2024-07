Într-un mic atelier din Bucureşti, doi prieteni mari pun la cale un moment magic pentru cei mici. Desenează ultimele detalii din ceea ce va fi încălţămintea faimosului Shrek.

Câteva zile mai târziu, căpcăunul care a cucerit lumea îşi face debutul, cu paşi siguri, pe scena Sălii Palatului. E încă un proiect încheiat cu succes de Traian Foiaş, designer, şi Eduard Olteanu, creator de pantofi pentru teatru şi film.

Povestea incredibilă a lui Eduard Olteanu, cel supranumit Pantofarul Artiştilor

"Lucrăm împreună de peste 20 de ani, 25 de ani. Fiecare zi e o bucurie, să întâlneşti oameni noi, oameni veseli...", spune Traian Foiaş, designer.

Pentru Eduard Olteanu, e o pasiune care a prins rădăcini în copilărie. "Am un bunic cizmar şi probabil am rămăşiţe de acolo. Mama mă lua de fiecare dată în magazinele de pantofi, stăteam mult timp... Mama fiind o iubitoare de pantofi", a declarat Eduard Olteanu, creator de pantofi.

Ani mai târziu, a spus "da" acestui drum, fără să stea pe gânduri prea mult.

"Un prieten care făcea încălţăminte mi-a propus să fac o mostră pentru un film. Nu mi-a spus pentru care. Şi mi s-a părut o provocare", a mai spus Eduard Olteanu.

Filmul era Cold Mountain, cu Nicole Kidman în rol principal. Iar el nu mai făcuse niciodată pantofi. Dar a improvizat şi aşa a început totul.

"Aceasta este prima gheată făcută pentru Cold Mountain. De aici am început. E o gheată care este patinată, am intervenit cu cauciuc ars, ca să îi dau acea patină pentru încăltămintea de soldat. Mai mult de 2000 de perechi am făcut pentru film", mai spune creator de pantofi..

Azi, i se spune Pictorul de pantofi. E singurul meşteşugar care poate îmbătrâni o pereche nouă de încălţăminte cu câteva sute de ani, în câteva minute.

Faima i s-a dus până la Hollywood, unde a continuat să încalţe actori celebri.

"Începând cu Nicole Kidman, am făcut pentru Dustin Hoffman, filmul Parfumul, istoria unei crime. Steven Seagal. Fiecare pantof de pe panou are câte un personaj în spate drag. Aici avem mulajul cunoscutului actor Steven Seagal. Am fost nevoiţi să luăm mulaj...Poartă 46".

Nu doar pe marile ecrane au ajuns pantofii lui. Ci şi pe marile scene de operă sau de teatru.

Nu există reguli pentru pantofii de scenă. E o artă fără alte limite decât propria imaginaţie. Un meşteşug pe care Eduard Olteanu îl predă mai departe, în micul său atelier din Bucureşti.

