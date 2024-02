Vezi și

Alarma la 112 a fost dată în jurul orei patru dimineaţa.

Doi tineri care se aflau în zona Parcului de Copii din Timișoara l-au văzut pe tânăr în timp ce intra în apă. Câteva secunde mai târziu au auzit ţipete.

Viorel Ionuț Dan, pompier ISU Timiș: În cursul dimineţii, în jurul orei 4 şi 20 de minute, ISU Banat al judeţului Timiş a fost solicitat să intervină pentru căutarea şi salvarea unei posibile persoane dispărute în râul Bega. Au fost alertate toate subunităţile de intervenţie din judeţ.

În ajutorul salvatorilor timişoreni au venit şi scafandrii din judeţele Arad şi Hunedoara.

Daniel Apostu, scafandru ISU Hunedoara: Am ajuns la faţa locului şi am cercetat zona, după care ne-am pregătit echipamentul şi am intrat în apă. Condiţiile sunt foarte grele pentru că apa are o temperatură foarte scăzută şi vizibilitatea e aproape de zero.

Trupul neînsufleţit al tânărului de 19 ani a fost recuperat după mai bine de 6 ore de căutări.

Alex petrecuse de ziua lui chiar înainte să dispară în apele râului. Abia împlinise 19 ani

Tragedia este cu atât mai mare cu cât, înainte să-şi piardă viaţa, băiatul petrecuse de ziua lui în oraş. Originar din Republica Moldova, acesta era student la Timişoara. Deşi iniţial s-a luat în calcul ipoteza unei sinucideri, anchetatorii sunt convinşi că a fost vorba despre un accident.

Pescar: Am văzut de multe ori, cum pescuiesc, na, am văzut multă lume cum merge pe bordură şi dacă alunecă, mai ales dacă e seară, sunt şi crengi, poate să cadă. Nu prea e lume multă de obicei târziu şi se poate întâmpla orice.

În urma necropsiei, legiştii vor stabili cu exactitate cauzele decesului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

