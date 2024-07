Pe albul imaculat al borangicului, Elena Neagu ţese firul veşniciei, la un râzboi vechi de 50 de ani. Brodează motive tradiţionale de mică, înainte de a şti cum se ţine casa şi cum se leagănă pruncii. Mama ei a învăţat-o câtă măiestrie pot ascunde două mâini care şi-au aflat rostul în lume. "La 13 ani am ţesut preşuri, am făcut covoare, zeci. E foarte migălos. Nu iese treabă bună dacă nu eşti atent", a declarat Elena Neagu. Fiecare element al împletiturii își are taina lui. Iar urzeala firelor e artă.

Minunile care ies din mâinile ei se vând la preţuri care nu oglindesc valoarea

"Asta ar trebui să facă două femei, dar eu fac singură. Înainte a aseza războiul, urzesc, apoi invelesc, pun pe sul acolo, 50 de metri. Apoi dau pe iţe, dau in spate, leg gura. Ca să fac trandafirii ăstia trebuie să număr cu acul şi să pun pe iţe multe", a declarat Elena Neagu. Socoteşte că a creat, în cei 56 de ani de când lucrează la război, zestre pentru oraşe întregi. "Eu cu banii de pe prosoape mi-am ţinut copiii la şcoală. Câte am vândut... Ăsta e cusut de dinainte de a mă mărita. asta nu il vând", a declarat Elena Neagu.

Ii, ştergare, marame, fote, trăistuţe ori covoare de lână. Le ştie meşteşugul la toate. "O lună de zile până fac materialul şi apoi trebui fiert, boragicul. este foarte aspru şi trebuie fiert cu apă de ploaie şi săpun de casă. Asta este o ie, este montată", a declarat Elena Neagu. Pentru că duce mai departe măiestria ţăranului român, femeia de 76 de ani a fost declarată "Tezaur Uman Viu". E singura din judeţul Galaţi cu acest titlu. "E o recunoaştere, eu nu prea mă fudulesc aşa. Nu pot să stau degeaba, ce aş face o zi dacă nu aş lucra, am o satisfactie seara, nu a trecut ziua degeaba", a declarat Elena Neagu.

"Titlul este important pentru salvarea, identificarea, protejarea elementelor de patromoniu. Sunt recunoscute aceste elemente tradiţionale. Titlul este onorific, este acordat in urma sugestiilor UNESCO", a declarat Laura Elisabeta Panaitescu, Centrul Cultural Dunărea de Jos. Pe o piaţă invadată de falsuri şi kitch, minunile care ies din mâinile ei se vând la preţuri care nu oglindesc valoarea: o ie costă 450 de lei, un covoraş - 150 de lei, iar o fotă, pentru care munceşte chiar şi o lună, se vinde cu 700 de lei.

