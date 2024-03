Vezi și

Băiatul de 17 ani din Lupeni a cumpărat acest pistol cu bile de pe internet cu doar 500 de lei, la începutul lunii. Vânzătorul nu a fost interesat de faptul că este minor. Adolescentul s-a dus de mai multe ori cu arma la cursuri, la Liceul Tehnologic din oraş.

Diana Speretoiu, reporter Observator: Pentru că este pază la poarta unităţii de învăţământ, elevul a intrat cu pistolul în buzunar. Aşa nu a ridicat nicio suspiciune. A mers apoi în clasă şi le-a arătat colegilor. Nu ar fi însă pentru prima dată. De aproape o săptămână ar fi venit la şcoală cu pistolul.

Poliţiştii fuseseră informaţi de arma băiatului

Ieri, însă, poliţişii au venit la percheziţii. Cel mai probabil aflaseră de faptul că are o armă.

Elev: A venit Poliţia şi au spus că trebuie să facă două, trei controale şi l-au luat pe el primul. Avea pistolul în bancă. Ştiam că nu face ceva, doar îl poartă aşa după el.

Aura Bucur, directoare Liceul Tehnologic Lupeni: L-a folosit acasă. A tras într-o găleată, în curte, când părinţii nu erau acasă, erau la servici. Şi l-ar fi adus în şcoală urmând ca după şcoală să meargă la cineva la care să-l repare.

Tânărul avea probleme de comportament la şcoală

Băiatul este elev în clasa a 10-a şi se specializează pentru a deveni mecanic auto. S-a transferat la Liceul Tehnologic în urmă cu un an şi a avut din start probleme de comportament. I s-a scăzut nota la purtare la 8 şi i s-a oferit consiliere psihopedagogică, însă adolescentul a refuzat acest lucru. Din toamnă, se liniştise. Mama lui a declarat la audieri că nu ştia nimic de armă.

Bogdan Nițu, IPJ Hunedoara: Acesta a declarat că nu a folosit arma respectivă, arma era ascunsă cumva sub cărţi, sub caietele elevului. Acesta a fost audiat cu privire la provenienţa armei respective, care a fost ridicată de poliţişti.

Băiatul avea o bursă tehnologică şi una socială, fiind orfan de tată

Ar fi muncit prin vecini pentru a strânge bani şi s-ar fi supărat că mama nu l-a ajutat financiar să îşi cumpere o motocicletă. De aceea ar fi decis să-şi ia o armă.

Pistoalele cu aer comprimat se pot găsi cu uşurinţă pe internet şi se pot achiziţiona cu o singură condiţie.

Conversaţie cumpărător - vânzâtor de pistol cu gaz:

- Am nevoie de autorizaţie, ceva? Am văzut că aţi scris acolo, dar am zis să fiu sigur.

- Nu. Vârsta de 18 ani vă trebuie, atât.

Pistolul elevului ar fi fost modificat

Chiar dacă este catalogat drept armă neletată, pistolul cu bile poate să fie modificat de un expert în armament, iar la distanţe mici să provoace răni grave. Pistolul ridicat de poliţişti din Liceul Tehnologic ar fi avut o astfel de intervenţie.

Răzvan Cipraga, reprezentant magazin de arme: Ca urmare a acestor modificări sau upgrade uri, cum le numim noi, pot rezulta şi modificări de energie, crescând energia cu 10-20% maxim. Leziunile principale care pot apărea când utilizăm o replică de airsoft sunt la nivelul pielii, evident, cu cât creşte puterea şi durerea va fi mai mare.

În urma incidentului, elevul a fost exmatriculat, dar are voie să se reînscrie la un alt liceu pentru a termina cele 10 clase obligatorii.

