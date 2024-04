Crima oribilă a avut loc în miezul nopţii într-un sat de la 70 de kilometri de Galaţi. Un necunoscut a intrat peste femeia de 80 de ani, ar fi bătut-o şi înjunghiat-o până şi-a pierdut suflarea în propria casă. A fost apoi abandonată, înfăşurată într-o pătură, iar autorul crimei s-a făcut nevăzut. Vecinii au fost primii care şi-au dat seama că ceva nu este în regulă.

Vecin: Am rămas suspect cu poarta de la grădină, că era crăpată şi găinile în ogradă, şi ea nu ţinea grădinile în ogradă. Spun vecinii că violată, că mai ştiu eu ce. Au găsit-o cu pătura pe ochi, dezbrăcată. Spune că a fost violată. Vecinile spun că era în pielea goală.

Vecină: Era pe pat acolo, cu pătura pusă peste cap, nu se vedea că e om. Am ridicat puţin colţul păturii şi am văzut-o cu sânge pe aici. Am pus pătura la loc şi am fugit. Ar fi avut şi ea două bănuţi acolo, dar cică pensia i-a găsit-o nepoata. I-au luat două trei pachete de carne din ladă.

Criminalul este liber

Bărbatul care avea grijă de locuinţa femeii şi cel are a văzut-o ultima dată în viaţă a fost dus la audieri, dar a fost lăsat liber. Acum, poliţiştii nu ştiu cine ar putea fi în spatele atacului sângeros. Şi acum, la mai bine de 24 de ore, autorul oribilei crime este de negăsit.

Femeia trăia singură. Rudele au venit de la sute de kilometri într-un suflet.

Nu înţeleg cine i-ar fi vrut răul.

Rudă: Un jaf ceva, nu ştiu. Nu ne-a zis nimic poliţia, nu ne-a contactat.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru omor.

