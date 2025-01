Imaginile de pe camera de supraveghere surprind momentul în care femeia de 30 de ani stropeşte cu benzină un autoturism parcat pe o stradă din sectorul 3. Cu sânge rece, lasă apoi o dâră de combustibil, lungă de trei metri, pentru a da foc maşinii de la distanţă. Aprinde o brichetă şi fuge. În doar două secunde, flăcările cuprind autoturismul. Incendiul a distrus în totalitate un autoturism și parţial alte două. Proprietarii mașinilor spun că nu o cunosc pe femeia care le-a incendiat vehiculele. Aceștia au fost treziți din somn de bubuituri și s-au temut că focul le-ar putea distruge și casele.

Femeia le-a mărturisit anchetatorilor că vrut să se răzbune pe patroana ei după ce fusese concediată

"Estimativ, am făcut un calcul, pagubele sunt undeva la 40.000 de lei, cu toate piesele. A vecinului e daună totală. După ce am vorbit cu vecinul a spus că nu are nicio legătură, nu o cunoaşte, se pare că a fost la întâmplare. Problema este cine ne despăgubeşte pe noi", a declarat Răzvan, unul dintre proprietarii maşinilor avariate. În timp ce pompierii se luptau ca incendiul să nu se extindă şi la casele din jur, poliţiştii reuşeau să o prindă pe suspectă. "Polițiștii Secției 12 au demarat cercetările, femeia în cauză fiind depistată la scurt timp, la o adresă din Sectorul 3. A fost condusă la sediul Secției 12 Poliție, pentru audierea acesteia", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Femeia le-a mărturisit anchetatorilor că vrut să se răzbune pe patroana ei după ce fusese concediată de la un salon de masaj erotic. Fostele colege de muncă au refuzat orice comentariu. Poliţiştii spun că femeia ar fi încurcat maşinile şi a incendiat la întâmplare. "Nici noi n-o ştim, noi am fost miraţi, în primul rând cum s-a ajuns la băiatul ăsta, că toţi am fost panicaţi! Chiar vii să-i dai foc? NIciun...de unde... nici măcar cea mai mică relaţie, nimic, nimic, nimic! Era să ne nenorocească pe toţi!", a spus un alt şofer păgubit. Femeia riscă 7 ani de închisoare pentru distrugere săvârşită prin incendiere ori explozie. Momentan, a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile.

