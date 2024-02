Vezi și

Fostul poliţist de frontieră conducea haotic pe o stradă din centrul Severinului, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului şi a lovit unul dintre autoturismele parcate pe marginea drumului. De teamă că ar putea fi prins, acesta a încercat să fugă de la locul accidentului, însă a lovit şi cea de-a doua maşină. Zgomotul puternic i-a alertat pe oamenii din zonă.

Localnic: Am auzit bubuituri, atât am auzit. Când am auzit bubuitura am venit în fugă pe partea asta. Dacă ştii că eşti beat, las-o în parcare până dimineaţă.

Reporter: A încercat să fugă?

Localnic: Nu, nu. Era ţeapăn, ce să mai zică...

Fostul poliţist, potolit cu jandarmii

Din fericire, în acel moment în zonă nu se afla niciun pieton, însă ambele maşini au fost grav avariate. La faţa locului au ajuns atât oamenii legii cât şi proprietarii autoturismelor. Ca o ironie, tot şoferul vinovat de producerea accidentului a fost iritat.

Gabriela Ciocioană, purtător de cuvânt IPJ Mehedinți: Întrucât bărbatul de 51 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, la locul evenimentului şi un echipaj de jandarmi. Conductorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de de 1,06 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. Poliţiştii îl cercetează acum pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, şi va trebui să plătească pentru pagubele produse.

