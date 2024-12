Încătuşat şi flancat de numeroşi mascaţi înarmaţi, deşi este extrem de slăbit. Aşa a fost adus, sub escortă, Nati Meir din Grecia. A fost transportat la Rahova, unde va petrece o perioadă în carantină, iar apoi va fi transferat la Codlea unde îşi va ispăşi pedeapsa. 11 ani de închisoare pentru înşelăciune i-au dictat judecătorii din Braşov în 2017. N-a apucat să ajungă atunci în penitenciar. A fugit din ţară în Israel şi a fost dat în urmărire internaţională.

În 2022, fostul deputat Nati Meir a mai fost la un pas de extrădare. A fost prins şi reţinut în Dubai. Doar că, atunci a fost preluat de Ambasada Israelului şi nu s-a mai ştiut nimic de el până anul acesta în noiembrie, când a fost localizat de autorităţi în insula Rhodos. A încercat să convingă judecătorii să nu îl extrădeze.

În 2009 visa să ajungă preşedinte

"Am fost agent Mossad care a fost trimis în România, unde am locuit 20 de ani, din 1996 până în 2016. Am putut fi ales deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare din 2004 până în 2008", spunea Neti Meir.

Magistraţii au decis însă să îl trimită înapoi în România. Ţară pe care, în 2009, visa s-o conducă.

Un an mai târziu începeau probleme în justiţie. În 2010 a înşelat mai mulţi oameni de afaceri din Craiova. Meir le oferea împrumuturi în valută, cu garanții imobiliare. Numai că banii erau falși. A primit pentru asta 7 ani de închisoare. A păcălit şi zeci de muncitori, cărora le promitea joburi în Israel. Le cerea în schimb până la 3700 de euro, pentru taxe de înscriere, bilete de avion si obtinerea vizei de lucru. Tot 7 ani de închisoare a primit şi în acest dosar. A ajuns în închisoarea din Galaţi, unde a stat un an şi jumătate, până când a fost eliberat condiționat în 2016.

În timp ce Nati Meir e în drum spre închisoare, alţi oameni politici sau de afaceri condamnați de instanțele românești sunt încă departe de ţară. Anul acesta au fost aduși în România 763 de fugari, din 27 de state pentru a-și executa pedepsele. Dintre aceștia, 4 au fost găsiţi din Grecia.

Rămân încă în libertate nume importante precum Sorin Oprescu, Alina Bica, Dragoş Săvulescu ori Mario Iorgulescu.

