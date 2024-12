Evadatul din Galaţi, prins după ore bune de căutări. Ispăşea o pedeapsă de 8 luni, acum riscă să mai primească încă 3 ani

Un deţinut de 24 de ani a fost căutat ore în şir, după ce a fugit de sub ochii gardienilor. Tânărul, condamnat în regim deschis, făcea curăţenie în zona Falezei Dunării Galaţi atunci când a evadat. Bărbatul era închis pentru conducere fără permis, avea de ispăşit o pedeapsă de 8 luni. După evadare, riscă să primească trei ani de închisoare în plus. Anul acesta, şase deţinuţi au reuşit să fugă de sub pază.