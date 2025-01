Adolescenta de 14 ani din Lugoj a născut în baia din curtea casei în care locuieşte cu părinţii. Sorocul i-a venit marţi noaptea. "Când a venit soţia cu bebele în casă, în bucătărie, n-am ştiut ce se întâmplă. Soţia mi a spus: Emiluş, are un bebe", a declarat tatăl fetei. Aşa s-au trezit părinţii bunici peste noapte. "Nu ştiu cine e tatăl copilului, l-am văzut o singură dată când fata avea 13 ani. I-am spus 'Las-o în pace'. M-am dus la poliţie, le-am spus că o urmăreşte unul pe fată şi poliţia mi-a zis că dragostea este foarte mare", a declarat tatăl fetei.

Fata a ascuns sarcina

Cel mai probabil, de ruşinea părinţilor, a colegilor şi a profesorilor, fata, elevă în clasa a şaptea, a ascuns sarcina. "N-am putut să-mi dau seama, şi-a ascuns burta, purta o geacă neagră mare, ea se tot ţinea cu mâinile de buzunar. Vă arăt nişte poze...in noimebrie, era sarcina avansată, dar nu se vede nimic, uitaţi. Nici aici, absolut nimic", a declarat tatăl fetei. Abia la începutul săptămânii, fix cu o zi înainte să nască, la şcoală a apărut o suspiciune.

"Doamna profesor consilier a semnalat că fata nu se simte bine nu era atentă la ore, nu avea chef de materii, se simţea obosită", a declarat Mariana Ianculescu, directoarea şcolii. "Am solicitat să vină părintele la şcoală, să o ducă la analize. Părintele a venit. A rămas că a doua zi o duce la medic, dar ea a născut acasă. Eu am rămas şocată când am auzit ce s-a întâmplat", a declarat Mirela Boar, diriginta fetei. Fata şi bebeluşul ei au fost aduşi cu o ambulanţă la spitalul municipal din Lugoj, imediat după naştere. Aici mai sunt internate şi alte trei mame minore - una de 14 ani şi alte două de 17 ani.

Tatăl fetei, deşi a crescut pe străzi, în gara din oraş, nu ar vrea să-şi crească nepotul. "Cu copilul nu ştiu ce se va întâmpla. Să-l ducem la Protecţia Copilului, să-l vadă când iese de la şcoală", a declarat tatăl fetei. "Evaluăm situaţia familiei şi încercăm să vedem dacă există posibilitatea ca bebelusul să crească in familie. Mama va fi inclusă într-un program de consiliere psihologică", a declarat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş. Despre iubitul elevei, tânărul de 22 de ani, se ştie momentan doar că e din Suceava. Poliţiştii l-au identificat şi urmează să-l ancheteze. Cel mai probabil, cei doi s-au cunoscut online. Potrivit legii, actul sexual cu un minor, dacă diferenţa de vârstă este mai mare de 5 ani, este considerat automat viol.

În spatele acestor drame se ascund două dintre cele mai evidente probleme pe care societatea le are - sărăcia și lipsa de educație sexuală, spun specialiştii. "Nu avem un program naţional de prevenţie, cabinetele din reţeaua de planning familial sunt puţine şi cu personal insuficient. Dacă aceste minore erau consiliate înainte de a începe un act intim ar putea avea acces la servicii de contracepţie", a declarat Olivera Violeta Radosav, medic primar şi planning familial. Fără strategii, România continuă să fie fruntaşă la numărul de copii care aduc pe lume copii. Jumătate dintre mamele minore din Europa sunt din România. Numai anul trecut, în ţara noastră, 746 de fete sub 15 ani au adus pe lume un copil.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

