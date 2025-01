"Asta este făcută pe 4 noimebrie (n.red. fotografia), anul trecut. Era sarcina destul de avansată, dar nu se vede nimic. Soţia mi-a spus: 'Are un bebe'. Poftim? Cum să aibe bebe? Da, are bebe!", a declarat tatăl fetei. Tatăl minorei este încă în şoc. A aflat că fata lui poartă un copil abia în seara în care bebeluşul a venit pe lume. În noaptea de marţi spre miercuri, adolescenta de 14 ani a născut în baia din curte, ajutată de mama ei.

Vestea a luat prin surprindere şi reprezentanţii şcolii la care învaţă adolescenta

"Când a venit soţia cu bebele în casă, în bucătărie, efectiv eu nu am mai fost bun de nimic, nu am ştiut ce se întâmplă cu mine, nu am mai putut să dorm în noaptea aceea", a mai spus tatăl fetei. Vestea a luat prin surprindere şi reprezentanţii şcolii la care învaţă adolescenta. Unii profesori ar fi suspectat însă că fata este însărcinată. "Am solicitat să vină părintele la şcoală, să o ducă la analize. Părintele a venit la şcoală marţi dimineaţă, a rămas că a doua zi, miercuri, o duce la medic, şi ea a doua zi dimineaţa a născut acasă", a declarat Mirela Boar, diriginta fetei.

"Ea venea la şcoală cu o geacă foarte largă şi nu se vedea, stătea şi în pauze şi în clasă cu geaca. Fata niciodată n-a spus că este însărcinată. Zicea că are dureri de burtă şi este perioada lunii", a declarat Mariana Ianculescu, directoare şcolii. Tatăl bebeluşului ar fi cu nouă ani mai mare decât adolescenta. Asta înseamnă că fapta sa, indiferent dacă a avut sau nu consinţământul fetei, este considerată viol. Poliţiştii l-au identificat şi au deschis un dosar penal.

"L-am văzut o singură dată când fata avea 13 ani şi i-am spus: 'Las-o, te rog, in pace! Nu ştiu câţi ani ai tu, fiica mea are 13 ani'. El mi a zis 'Am 22 ani'. Păi şi atunci ce faci?", a declarat tatăl fetei. Atât mama adolescentă, cât şi copilul, sunt acum în stare bună şi vor fi externaţi zilele următoare. "Mama va fi inclusă într-un program de consiliere psihologică. Facem demersuri pentru a sprijini mama să nu renunţe la scoala, acesta urmând să beneficieze, dacă va dori să continue scoala, de o bursă lunară în valoare de 700 de lei", a declarat Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiş.

România, pe locul întâi în Europa la capitolul mame minore

Adolescenta şi bebeluşul ei au fost aduşi cu o ambulanţă la spitalul municipal din Lugoj, imediat după naştere. Aici mai sunt internate şi alte trei mame minore - una de 14 ani şi alte două de 17 ani. Fenomenul mamelor minore este îngrijorător în ţara noastră, iar educaţia sexuală rămâne un subiect tabu în şcoli. "Nu avem un program naţional de prevenţie. Dacă aceste minore erau consiliate înainte de a începe un act intim ar putea avea acces la servicii de contracepţie", a declarat Olivera Violeta Radosav, medic primar planning familial.

"Ar putea să existe un capitol în care să se discute despre aceste probleme. Părinţii sunt reticenţi în legătură cu educaţia sexuală", a declarat Mariana Ianculescu, directoarea şcolii. Lucru care aduce ţara noastră pe locul întâi în Europa la capitolul mame minore. Mai bine de jumătate dintre fetele sub 15 ani devenite mame în statele Uniunii Europene provin din România.

