Tornada Roşie, aşa cum a fost numită de economiştii americani perioada de dinaintea sărbătorilor, se simte mereu în trafic mai mult decât ar fi anticipat şi cei mai pesimişti dintre şoferi.

Bucureştiul, paralizat înainte de sărbători

Oraşele sunt efectiv blocate, mai ales în zonele în care se află marile magazine, iar cei mai mulţi nervi sunt, desigur, în traficul din Capitală.

"Suntem în Sectorul 6 la câţiva paşi de cel mai mare mall din Bucureşti şi cu siguranţă şi cel mai aglomerat inclusiv la această oră. Seara trecută am făcut un experiment. Am pornit din Pipera până în acest loc, adică o distanţă de aproximativ 10 km pe care am reuşit să o parcurgem în 3 ore, 3 ore în care am fi putut să ajungem de exemplu cu puţin noroc, în Craiova.

Sectorul 6 s-ar putea să fie chiar cel mai aglomerat sector în această perioadă, dar putem spune clar că nu mai există oră de vârf, aglomeraţie există la orice oră. Chiar dacă, în teorie, oamenii ar trebui să fie la muncă la această oră şosele sunt pline, iar nervii sunt întinşi asta pentru că şoferii nu mai reuşesc să se încadreze pe nicio bandă, aleg şi străduţele laterale în speranţa că vor scăpa de aglomeraţie, însă prin această metodă nu reuşesc decât să aglomereze şi mai mult şosele", ne spune reporterul Observator, Bogdan Dinu.

